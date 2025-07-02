В Сомалі розбився військовий гелікоптер, п'ятеро загиблих

Трагедія в Сомалі: Військовий гелікоптер Уганди розбився в Могадішо, п'ятеро загиблих

Сьогодні, 2 липня 2025 року, в міжнародному аеропорту Могадішо розбився військовий гелікоптер Уганди, задіяний у миротворчій місії Африканського Союзу в Сомалі (AUSSOM). Внаслідок аварії загинули п'ятеро пасажирів, повідомив речник угандійських військових Фелікс Кулайіг'є. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією від речника, ще троє з восьми пасажирів гелікоптера вижили, але отримали важкі травми та опіки. Внаслідок аварії боєприпаси на борту детонували, що призвело до руйнування сусідніх споруд та поранення трьох мирних жителів.

Раніше сомалійське державне новинне агентство SONNA повідомляло, що гелікоптер був охоплений полум'ям після аварії. «Ми чули вибух і бачили дим і полум’я над гелікоптером. Дим повністю закрив гелікоптер», – розповіла Фарах Абдулле, яка працює в аеропорту.

Місія Африканського Союзу з підтримки та стабілізації в Сомалі (AUSSOM) підтвердила, що гелікоптер здійснив аварійну посадку безпосередньо перед приземленням. Наразі тривають пошуково-рятувальні операції з вилучення решти екіпажу та пасажирів.

AUSSOM налічує понад 11 тис військовослужбовців у Сомалі, які допомагають місцевим військовим боротися з ісламістським угрупованням «Аш-Шабаб». Це угруповання, пов'язане з Аль-Каїдою, майже два десятиліття веде боротьбу за повалення міжнародно визнаного уряду Сомалі та встановлення власного правління, заснованого на суворому тлумаченні законів шаріату.

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