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11-та річниця авіакатастрофи MH17 поблизу Донецька: хронологія та рішення суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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11-та річниця авіакатастрофи MH17 поблизу Донецька: хронологія та рішення суду
Збиття Росією рейсу MH-17 призвело до загибелі 298 людей
фото: Reuters

17 липня 2014 року в результаті військової атаки поблизу Донецька зазнав катастрофи рейсовий пасажирський літак компанії Malaysia Airlines

Сьогодні минає 11 років від жахливої авіакатастрофи рейсу MH17 поблизу Донецька. «Главком» нагадує хронологію подій.

17 липня 2014 року б 13:30 за київським часом пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що слідував за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур, вилетів з аеропорту Схіпхол і о 15:53 увійшов до зони відповідальності Дніпропетровського диспетчерського центру. О 16:20, коли літак знаходився на висоті 10 600 метрів, український диспетчер по телефону отримав згоду російської диспетчерської служби в Ростові-на-Дону взяти під свою відповідальність рейс MH17. На спробу зв'язатися з малайзійським літаком, щоб передати їм цю інформацію, екіпаж не відповів.

В результаті військової атаки поблизу Донецька повітряне судно зазнало катастрофи. Це привело до загибелі всіх 298 людей, що перебували на його борту. За кількістю жертв це найбільша авіакатастрофа в історії України і другий у світі інцидент за участі літака в XXI столітті.

Все, що залишилось від літака рейсу MH-17
Все, що залишилось від літака рейсу MH-17
фото з відкритих джерел

Оскільки рейс MH17 виконувався над територією, яка була в епіцентрі російсько-української війни, то перші повідомлення про падіння малайзійського літака були зафіксовані 17 липня 2014 року о 16-40 Службою безпеки України, яка перехопила повідомлення російських диверсантів, котрі повідомляли про ніби-то збиття поблизу міста Торез (на схід від Донецька) транспортного літака «АН-26» української армії. Протягом години аналогічні повідомлення прозвучали в ефірі російського телебачення, на стрічках російських новинних агенств.

Бойовики так званого «ДНР» фотографуються на тлі уламків збитого літака, знаючи, що це був пасажирський лайнер
Бойовики так званого «ДНР» фотографуються на тлі уламків збитого літака, знаючи, що це був пасажирський лайнер
фото з відкритих джерел

Одними з перших на місце падіння літака прибули рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області. Упродовж кількох днів рятувальники ДСНС проводили роботи із вилучення тіл загиблих та розбирали уламки літака. Ще й досі у пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії залишаються моторошні спогади про місце катастрофи.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Фото знайденої нижньої частини ракети від установки «Бук», якою був збитий літак рейсу МН17
Фото знайденої нижньої частини ракети від установки «Бук», якою був збитий літак рейсу МН17
фото: om.nl
Частини ракети російської установки «Бук», якою був Збитий «Боїнг» над Донбасом. Їх представили під час звіту Спільної слідчої групи в Нідерландах, 24 травня 2018 року
Частини ракети російської установки «Бук», якою був Збитий «Боїнг» над Донбасом. Їх представили під час звіту Спільної слідчої групи в Нідерландах, 24 травня 2018 року
фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Підозрювані

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука», з якого збили літак. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Згодом прокуратура Нідерландів під час судових слухань 27 червня представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

Рішення суду

9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.

Суд встановив, що Росія відповідальна за: воєнні атаки на цивільних та позасудові страти; катування, зґвалтування, депортацію та «фільтраційні» табори; знищення майна, переслідування за мову, примусове усиновлення українських дітей; збиття MH17; повну зневагу до Конвенції з прав людини протягом 2014–2022 років.

Суд зобов’язав Росію: негайно звільнити або повернути всіх незаконно утримуваних українців, включно з депортованими дітьми; співпрацювати у створенні механізму встановлення особистостей дітей і повернення їх до сімей; відшкодувати збитки – розгляд компенсацій ще попереду, але суми можуть бути величезними.

Реакція Кремля

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі України та Нідерландів проти Росії щодо катастрофи рейсу МН17.

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Теги: росія прокуратура суд авіакатастрофа літак Донецьк Ігор Гіркін

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