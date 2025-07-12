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Авіакатастрофа в Індії: у кабіні пілотів виникла плутатина з перемикачами палива – звіт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Авіакатастрофа в Індії: у кабіні пілотів виникла плутатина з перемикачами палива – звіт
12 червня Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India після зльоту впав на житловий район
фото: Reuters

В останні хвилини польоту на диктофоні кабіни було чути, як один пілот запитує іншого, чому той відключив подачу палива

У звіті Індійського бюро розслідування авіаційних аварій описано плутанину в кабіні пілотів незадовго до катастрофи реактивного лайнера Air India 12 червня 2025 року, в якій загинуло 241 пасажир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно зі звітом, літак 787 Dreamliner, що прямував до Лондона з індійського міста Ахмедабад, одразу почав втрачати тягу та опускатися.

Майже одразу після того, як літак піднявся над землею, записи з камер відеоспостереження показали, що спрацювало резервне джерело енергії, що свідчить про втрату потужності двигунів.

В останні хвилини польоту на диктофоні кабіни було чути, як один пілот запитує іншого, чому той відключив подачу палива. «Інший пілот відповів, що він цього не робив», – йдеться у повідомленні.

Перемикачі подачі палива майже одночасно переключилися з положення «праця» на положення «відключення» з інтервалом в одну секунду, що призвело до швидкої втрати тяги.

Американські експерти з авіаційної безпеки заявили, що пілот не зможе випадково перемістити перемикачі подачі палива, оскільки перемикання на «відключення» майже миттєво вимикає двигуни.

Найчастіше це використовується для вимкнення двигунів після прибуття літака до виходу на посадку в аеропорту та в певних надзвичайних ситуаціях, таких як пожежа двигуна. У звіті не зазначено, що була якась надзвичайна ситуація, яка вимагала б вимкнення двигуна.
 
На місці аварії в Ахмедабаді обидва вимикачі подачі палива були знайдені в робочому положенні, і у звіті йдеться про те, що були ознаки повторного запалювання обох двигунів перед аварією на низькій висоті.

Індійське управління авіації Індії заявило, що на цьому етапі розслідування немає жодних рекомендацій для операторів чи виробників Boeing 787-8 або двигунів GE GEnx-1B.

Нагадаємо, 12 червня Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India після зльоту впав на житловий район біля міста Ахмедабад на заході Індії. Літак виконував рейс до Лондона. Під час аварії загинули 275 людей – 241 перебували на борту, ще 34 особи загинули на землі. Проводиться розслідування авіакатастрофи.

Як повідомлялося, попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини його порятунку залишаються незрозумілими, але припускається, що деякі частини літака могли залишитися цілими після аварії.

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Теги: авіакатастрофа смерть Індія розслідування

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