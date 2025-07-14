У Британії розбився літак з іноземцями

Аеропорт Саутенда заявив, що буде «закритий до подальшого повідомлення»

У Британії розбився літак, четверо іноземців загинули

У неділю, 13 липня, в аеропорту Саутенда (Великобританія) розбився медичний транспортний літак. Усі четверо осіб, які перебували на борту, загинули. Поліція Ессекса підтвердила, що всі жертви, ймовірно, були іноземними громадянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Інцидент стався приблизно о 15:48 за місцевим часом. Літак, ідентифікований як Beech B200 Super King Air авіакомпанії Zeusch Aviation (Нідерланди), здійснив висадку пацієнта та розпочав свою подорож назад до Нідерландів. Проте невдовзі після зльоту він «потрапив у скрутне становище» і «розбився в межах аеропорту».

фото: Sky News

Очевидець Джон Джонсон, який перебував в аеропорту з родиною, розповів, що бачив, як літак після зльоту «почав сильно кренитися ліворуч, а потім... більш-менш перевернувся і врізався головою в землю». Він описав «велику вогняну кулю», що вибухнула в небі, коли літак впав.

Головний суперінтендант Морган Кронін з поліції Ессекса підтвердив загибель усіх чотирьох осіб на борту. На цьому етапі вважається, що всі вони були іноземними громадянами. Документ, що перелічує пасажирів, вказує на те, що серед них були двоє нідерландських пілотів та чилійська медсестра. Інформації щодо громадянства четвертої особи поки що немає.

Аеропорт Саутенда заявив, що буде «закритий до подальшого повідомлення», і закликав пасажирів зв’язатися зі своїми авіакомпаніями. Співробітники аеропорту «тісно співпрацюють зі службами екстреної допомоги та слідчими авіаційних інцидентів».

фото: Sky News

Авіакомпанія Zeusch Aviation підтвердила аварію свого рейсу SUZ1 і висловила співчуття «всім, хто постраждав».

Відділ розслідування авіаційних подій (AAIB) направив «багатопрофільну команду» на місце події. Старший слідчий Ліза Фітцсаймонс зазначила, що «занадто рано робити припущення» про причини катастрофи.

У зв'язку з інцидентом, авіакомпанія EasyJet, одна з небагатьох, що використовує аеропорт Саутенда, заявила, що всі її решта рейсів до та з аеропорту були «перенаправлені» або «більше не можуть виконуватися».

Місцевий член парламенту Девід Бертон-Семпсон закликав людей триматися подалі від місця події. Міністр транспорту Хайді Александер заявила, що «уважно стежить за ситуацією», а Прем'єр-міністр сер Кір Стармер назвав подію «жахливою новиною про трагічну загибель чотирьох людей» і подякував службам екстреної допомоги.

Нагадаємо, у звіті Індійського бюро розслідування авіаційних аварій описано плутанину в кабіні пілотів незадовго до катастрофи реактивного лайнера Air India 12 червня 2025 року, в якій загинуло 241 пасажир.