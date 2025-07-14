Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Британії розбився літак з іноземцями

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Британії розбився літак з іноземцями
Аеропорт Саутенда заявив, що буде «закритий до подальшого повідомлення»
фото: UKNIP

У Британії розбився літак, четверо іноземців загинули

У неділю, 13 липня, в аеропорту Саутенда (Великобританія) розбився медичний транспортний літак. Усі четверо осіб, які перебували на борту, загинули. Поліція Ессекса підтвердила, що всі жертви, ймовірно, були іноземними громадянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Інцидент стався приблизно о 15:48 за місцевим часом. Літак, ідентифікований як Beech B200 Super King Air авіакомпанії Zeusch Aviation (Нідерланди), здійснив висадку пацієнта та розпочав свою подорож назад до Нідерландів. Проте невдовзі після зльоту він «потрапив у скрутне становище» і «розбився в межах аеропорту».

У Британії розбився літак з іноземцями фото 1
фото: Sky News

Очевидець Джон Джонсон, який перебував в аеропорту з родиною, розповів, що бачив, як літак після зльоту «почав сильно кренитися ліворуч, а потім... більш-менш перевернувся і врізався головою в землю». Він описав «велику вогняну кулю», що вибухнула в небі, коли літак впав.

Головний суперінтендант Морган Кронін з поліції Ессекса підтвердив загибель усіх чотирьох осіб на борту. На цьому етапі вважається, що всі вони були іноземними громадянами. Документ, що перелічує пасажирів, вказує на те, що серед них були двоє нідерландських пілотів та чилійська медсестра. Інформації щодо громадянства четвертої особи поки що немає.

Аеропорт Саутенда заявив, що буде «закритий до подальшого повідомлення», і закликав пасажирів зв’язатися зі своїми авіакомпаніями. Співробітники аеропорту «тісно співпрацюють зі службами екстреної допомоги та слідчими авіаційних інцидентів».

У Британії розбився літак з іноземцями фото 2
фото: Sky News

Авіакомпанія Zeusch Aviation підтвердила аварію свого рейсу SUZ1 і висловила співчуття «всім, хто постраждав».

Відділ розслідування авіаційних подій (AAIB) направив «багатопрофільну команду» на місце події. Старший слідчий Ліза Фітцсаймонс зазначила, що «занадто рано робити припущення» про причини катастрофи.

У зв'язку з інцидентом, авіакомпанія EasyJet, одна з небагатьох, що використовує аеропорт Саутенда, заявила, що всі її решта рейсів до та з аеропорту були «перенаправлені» або «більше не можуть виконуватися».

Місцевий член парламенту Девід Бертон-Семпсон закликав людей триматися подалі від місця події. Міністр транспорту Хайді Александер заявила, що «уважно стежить за ситуацією», а Прем'єр-міністр сер Кір Стармер назвав подію «жахливою новиною про трагічну загибель чотирьох людей» і подякував службам екстреної допомоги.

Нагадаємо, у звіті Індійського бюро розслідування авіаційних аварій описано плутанину в кабіні пілотів незадовго до катастрофи реактивного лайнера Air India 12 червня 2025 року, в якій загинуло 241 пасажир. 

Читайте також:

Теги: Велика Британія авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блейз Метревелі працює у відомстві понад 25 років
Британську спецслужбу МІ6 вперше очолила жінка
16 червня, 08:56
Зловмисники розпилили червону фарбу на турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager та пошкодили їх ломами
Пропалестинські активісти проникли на найбільшу базу Британії та пошкодили військові літаки
20 червня, 14:29
Зеленський: Ми будемо вести переговори щодо нових та потужних кроків, щоб посилити тиск на Росію у цій війні та покласти край ударам
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку
23 червня, 16:42
У Великій Британії поліція вилучила 2,4 тонни кокаїну з Панами
У Великій Британії поліція вилучила 2,4 тонни кокаїну з Панами
30 червня, 03:27
Будь-яке незадеклароване м'ясо або молочні продукти будуть конфісковані або знищені під час в'їзду до ЄС з країни, що не входить до ЄС
Штраф за бутерброд: авіакомпанії попереджають пасажирів про правило
18 червня, 16:52
Британія хоче зробити внесок у збереження Арктики
Британія витратить понад $13 млн на замороження Арктики: деталі експерименту
23 червня, 20:20
Плани розгортання військ з ЄС в Україні було відхилено на останніх переговорах «коаліції охочих»
Британія та Євросоюз відклали плани щодо відправки військ до України
9 липня, 09:13
12 червня Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India після зльоту впав на житловий район
Авіакатастрофа в Індії: у кабіні пілотів виникла плутанина з перемикачами палива – звіт
12 липня, 02:40
Генерал-майор Пол Тедман закликав збільшити інвестиції для захисту Великої Британії від загроз з космосу
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
Вчора, 18:48

Соціум

У Британії розбився літак з іноземцями
У Британії розбився літак з іноземцями
Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії
Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії
Російському письменнику загрожує 18 років колонії за розмову з пранкером, який назвався Зеленським
Російському письменнику загрожує 18 років колонії за розмову з пранкером, який назвався Зеленським
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
Польща викличе понад 200 тис. громадян на ВЛК
Польща викличе понад 200 тис. громадян на ВЛК
У Пермському краї відбулися змагання: росіяни кидались коров'ячим гноєм
У Пермському краї відбулися змагання: росіяни кидались коров'ячим гноєм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9698
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі
6744
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
6413
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua