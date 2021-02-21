На Прикарпатті розгортають перший в Україні мобільний Covid-госпіталь (фото, відео)

Роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення триватимуть кілька днів

Госпіталь складається з декількох модулів і має 120 ліжкомісць

У суботу, 20 лютого, в Івано-Франківській області почали розгортати мобільний госпіталь для хворих на Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що госпіталь функціонуватиме на території Богородчанської центральної районної лікарні.

Госпіталь має можливість розгорнути 120 ліжкомісць, які будуть укомплектовані обладнанням для надання медичної допомоги хворим на Covid-19.

Роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення триватимуть кілька днів.

«Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний госпіталь для хворих на коронавірус. Госпіталь складається з декількох модулів і має 120 ліжкомісць, укомплектований необхідним медичним обладнанням. Сили МВС в регіоні працюють в посиленому режимі», – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, мобільний госпіталь для хворих на Covid-19 доставили на Прикарпаття ввечері 19 лютого.

Як відомо, в Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус – у багатьох населених пунктах заповненість ліжко-місць понад 90%. У Центральній клінічній лікарні закінчилися ліжка. У звʼязку з цим госпіталізованих буквально кладуть у коридорах і їдальнях.

На місце виїхав головний санлікар Віктор Ляшко, щоб розібратися в ситуації.

Із 22 до 28 лютого в регіоні вводять «червону» карантинну зону через критичне поширення коронавірусу. У цей період закладам харчування дозволять працювати лише навинос. Робота розважальних закладів, кінотеатрів, клубів, спортзалів забороняється. Також будуть закриті школи для учнів 5-11 класів, а проведення масових культурних та релігійних заходів теж буде заборонене.

Також голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.