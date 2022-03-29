Перемовини Києва й Москви: РФ уже не наполягає на більшості вимог, крім однієї – FT

Кремль продовжує вимагати на нерозміщенні на території України військових баз третіх країн

Невступ України до НАТО залишається основною вимогою Росії на переговорах про припинення вогню. Як стверджує видання Financial Times, про «денацифікацію», що офіційно заявлялося Москвою як мета при вторгненні, вже не йдеться, як і про багато інших минулих претензій до Києва. Про це повідомляє FT.

Зазначається, що РФ у переговорному процесі не виступатиме проти вступу України до Євросоюзу, якщо країна відмовиться від прагнення до членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Про таку інформацію виданню розповіли чотири людини, знайомих із ходом переговорів, «на умовах анонімності, тому що питання ще не доопрацьоване».

Також Кремль продовжує наполягати на нерозміщенні на території України військових баз третіх країн, і вимагає гарантії, що наша країна не займатиметься розробкою ядерної зброї.

Після провалу бліцкригу та у зв'язку з «ув'язкою» військ РФ в Україні, в основному списку вимог Москви, висловлених раніше в ультимативній формі, вже немає пунктів про «демілітаризацію», «денацифікацію», а також у проєкті угоди про припинення вогню нічого не говориться про гарантії статусу російської мови.

«Давид Арахамія, глава партії президента України Володимира Зеленського в парламенті і член переговорної команди Києва, сказав FT, що сторони близькі до угоди про гарантії безпеки та заявці України до ЄС, але закликав проявляти обережність щодо перспектив прориву», – пише видання.

Нагадаємо, Кулеба розповів, які вказівки отримав від президента щодо перемовин із РФ.

Як відомо, переговори України з РФ перенесли. Арахамія пояснив, чому.

До слова, 21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

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