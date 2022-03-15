США запровадили нові санкції проти Лукашенка та оточення Путіна

До санкційного списку потрапили 11 військових лідерів РФ

15 березня США запровадили санкції проти чергових осіб у владній структурі президента Росії Володимира Путіна через військову агресію проти України і ввели нові обмежувальні заходи щодо Олександра Лукашенка, близького союзника Путіна. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Державний департамент США запровадив санкції проти 11 російських військових лідерів, у тому числі кількох заступників міністра оборони та Віктора Золотова, начальника Національної гвардії Росії.

Будь-які американські активи, які ці особи могли мати в США, були заморожені в рамках заходів, які забороняють громадянам США мати справу з особами, що потрапили під санкції.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило заходи щодо чотирьох росіян і однієї організації, яких звинуватило у причетності до приховування подій навколо смерті викривача Сергія Магнітського чи у причетності до порушення прав правозахисника Оюба Тітієва.

Директорка Управління з контролю за іноземними активами Андреа Гакі заявила, що санкції є наслідками для тих осіб, які займаються корупцією або пов’язані з грубими порушеннями прав людини.

«Сьогоднішні заходи демонструють, що Сполучені Штати продовжуватимуть накладати конкретні та значні наслідки для тих, хто займається корупцією або пов’язаний із грубими порушеннями прав людини», – сказала Гакі.

«Ми засуджуємо напади Росії на гуманітарні коридори в Україні та закликаємо Росію припинити свою неспровоковану і жорстоку війну проти України», – додала вона.

Нагадаємо, 15 березня Європейський Союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Також Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен.