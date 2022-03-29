Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ

Заборона почне діяти 5 квітня

Уряд Японії з 5 квітня вводить заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Крім того, японські компанії попросять не розраховуватися рублями за постачання російських енергоносіїв. Про це повідомляє NHK.

Як заявив міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда, з 5 квітня експорт предметів розкоші в Росію буде заборонений. За його словами, обмеження торкнуться автомобілі преміального класу і дорогоцінні камені.

Також в уряді Японії повідомили, що японські компанії попросять не розплачуватися рублями за постачання енергоносіїв з Росії, включаючи скраплений газ, якщо Москва висуне такі вимоги.

Відзначається, що поки немає повідомлень про те, що діючі контракти потраплять під вимогу про переведення оплат в рублях.

Як повідомлялося, Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій.

Крім того, Японія позбавить РФ особливого статусу в торгівлі.

Також Японія ввела санкції проти 25 росіян та 81 російської компанії.

А ще Японія ввела санкції проти чиновників та держкомпаній РФ.

Нагадаємо, японський депутат заявив про загрозу зіткнення з Росією. Раніше російська армія розпочала масштабні маневри на Курильських островах.

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