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    Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ

    Токіо попросить компанії не платити Росії рублями - Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ
    Токіо попросить компанії не платити Росії рублями
    фото з відкритих джерел

    Заборона почне діяти 5 квітня

    Уряд Японії з 5 квітня вводить заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Крім того, японські компанії попросять не розраховуватися рублями за постачання російських енергоносіїв. Про це повідомляє NHK.

    Як заявив міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда, з 5 квітня експорт предметів розкоші в Росію буде заборонений. За його словами, обмеження торкнуться автомобілі преміального класу і дорогоцінні камені.

    Також в уряді Японії повідомили, що японські компанії попросять не розплачуватися рублями за постачання енергоносіїв з Росії, включаючи скраплений газ, якщо Москва висуне такі вимоги.

    Відзначається, що поки немає повідомлень про те, що діючі контракти потраплять під вимогу про переведення оплат в рублях.

    Як повідомлялося, Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій.

    Крім того, Японія позбавить РФ особливого статусу в торгівлі.

    Також Японія ввела санкції проти 25 росіян та 81 російської компанії.

    А ще Японія ввела санкції проти чиновників та держкомпаній РФ.

    Нагадаємо, японський депутат заявив про загрозу зіткнення з Росією. Раніше російська армія розпочала масштабні маневри на Курильських островах.

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    Теги: росія окупанти газ міністр Японія експорт війна Україна уряд окупація #stoprussia
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    Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ