ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії: список імен та компаній

Євросоюз запровадив санкції проти Абрамовича, Ернста і ще 13 росіян

Європейський Союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапили ще більше олігархів та еліти, які пов'язані з Путіним та його режимом, повідомляє пресслужба Євроради.

«Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу», – заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Хто потрапив під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:

Роман Аркадійович Абрамович;

Герман Борисович Хан;

Віктор Пилипович Рашников;

Олексій Вікторович Кузьмичов;

Олександр Олександрович Міхєєв;

Олександр Миколайович Шохін;

Андрій Валерійович Рюмін;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорович Шейнін;

Дмитро Євгенович Куліков;

Костянтин Львович Ернст;

Марина Володимирівна Сечіна;

Сулейман Абусаїдович Керимів;

Тигран Оганесович Худавердян;

Володимир Валерійович Рашевський.

Які компанії потрапили під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:

«Роснефть-Аэро»

AТ «Рособоронэкспорт»

АТ «НПО Высокоточные комплексы»

ПАТ «Курганмашзавод»

AТ «Вертолеты России»

ПАТ «Объединённая авиастроительная корпорация»

АТ «Объединённая Судостроительная Корпорация»

АТ «Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод»

АТ «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»

Які ж санкції передбачає четвертий пакет:

заборона на угоди з певними підприємствами Росії у різних секторах, які входять до військово-промислового комплексу;

заборона імпорту сталевих виробів;

заборона інвестицій у російський енергетичний сектор;

заборона експорту предметів розкоші, у тому числі й автомобілі та ювелірні вироби;

заборона рейтинговим агентствам Європи надавати послуги Росії та її компаніям.

Нагадаємо, Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен.

Раніше ми повідомляли, що уряд Великої Британії оголосив про заборону експорту в Росію предметів розкоші, а також запровадив нові імпортні мита на сотні ключових російських товарів.

Мита будуть різко підвищені на залізо, сталь, добрива, деревину, шини, залізничні контейнери, цемент, мідь, алюміній, срібло, свинець, залізну руду, напої, у тому числі горілку, скло та вироби з нього, крупи, насіння олійних культур, папір та картон, машини, твори мистецтва, антикваріат, хутряні шкури та штучне хутро, кораблі та білу рибу.

Також британський міністр Шеппс допоміг створити антиросійську транспортну коаліцію.

Напередодні стало відомо, що США і Японія вводять санкції проти чиновників РФ.

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