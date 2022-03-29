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    Економіка та фінанси

    Найбільший виробник підшипників у світі зупинив завод у РФ

    Країну-агресорку чекає дефіцит деталей - Найбільший виробник підшипників у світі зупинив завод у РФ
    Країну-агресорку чекає дефіцит деталей
    фото з відкритих джерел

    Товарних запасів підшипників у Росії залишилося на пару місяців

    Найбільший виробник підшипників в світі і Росії SKF заявив про зупинку свого заводу в РФ, який знаходиться в Твері. Про це повідомляє ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Telegram-каналі.

    «SKF володіє великим заводом в Твері і не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії (власне тому ми і планували пікетування їхнього офісу). Але зараз нам стало відомо, що SKF все ж зупинило свій завод! Постачання підшипників припинилося! Про це на внутрішньому порталі компанії повідомив президент», – заявив Дубілет.

    Він також додав, що підшипники – один з ключових елементів для виробництва російських вагонів (у тому числі тих, на яких підвозять танки до наших кордонів). Також ці деталі поставляються на заводи КамАЗ і ГАЗ.

    «Експерти кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилося на 1-2 місяці. Крім SKF, в Росії є ще два основних іноземних виробника підшипників – американські компанії Amsted Rail і Timken. Ці компанії поки також офіційних заяв не робили – активістам в штатах Іллінойс і Огайо приготуватися...», – зазначив Дубілет.

    Нагадаємо, США вдарять по російських компаніях, що постачають товари військовим.

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    Теги: росія окупанти газ війна завод Україна президент окупація Дмитро Дубілет #stoprussia
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    Найбільший виробник підшипників у світі зупинив завод у РФ