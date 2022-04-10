Австрійський канцлер, що зустрічався з Зеленським, планує відвідати Путіна

Під час зустрічі Карла Негаммера з Володимиром Зеленським

Негаммер стане першим західним лідером, що відвідає Москву після вторгнення в Україну

У понеділок, 11 квітня прибуде для Москви та зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним канцлер Австрії Карл Негаммер. Як повідомляє Радіо Свобода, він буде першим європейським лідером, який відвідає Москву з 24 лютого, коли розпочалося широкомасштабне російське вторгнення в Україну, жертвами якого вже стали тисячі людей.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит австрійського канцлера.

Негаммер розповів журналістам щодо наміру говорити з Путіним про можливість діалогу Росії з Україною та про воєнні злочини, скоєні в Україні.

Австрія – нейтральна країна, яка не входить до НАТО, вона не постачає Україні зброю.

За повідомленнями, візит канцлера погоджений із лідерами ЄС.

Раніше у ролі посередників на російсько-українських переговорах намагалися виступати премʼєр-міністр Ізраїлю і президент Туреччини. Наразі не оголошено, з якими конкретними пропозиціями їде до Путіна канцлер Австрії.

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявляв, що його країна має стати повноправним учасником переговорів між Україною та Росією задля припинення війни.

Канцлер Австрії Карл Негаммер у п'ятницю, 8 квітня, прибув із візитом до України та у суботу зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Програма австрійського канцлера також включала візит до міста Буча.

Раніше Володимир Зеленський анонсував створення в Європі антипутінської коаліції. Український президент зазначив, що про конкретні санкції та конкретну допомогу для наших військових він вів перемовини з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.