Зеленський дорікнув НАТО: якби Україна була членом альянсу, війна б не почалася

Зеленський: «Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася»

Зеленський хоче отримати гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби Україну прийняли до Північноатлантичного альянсу раніше, то Росія б не вторглася в країну. Про це Зеленський сказав у коментарі телеканалу CNN.

«Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для свого народу», – сказав Зеленський.

Він додав, що вдячний за допомогу, яку НАТО надає з початку вторгнення.

«Якщо члени НАТО готові бачити нас в альянсі, то зробіть це негайно, тому що люди вмирають щодня. Але якщо ви не готові зберегти життя наших людей, якщо ви просто хочете побачити, як ми перетинаємо два світи, якщо ви хочете бачити нас у цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні – ви не можете поставити нас у цю ситуацію, ви не можете змусити нас опинитися в цьому підвішеному стані», – зазначив Зеленський.

«Я просив їх особисто сказати прямо, що ми приймемо вас в НАТО через рік-два-п'ять, просто скажіть це прямо і чітко, або просто скажіть ні», – сказав Зеленський.

«І відповідь була дуже чіткою, ви не збираєтеся бути членом НАТО, але публічно двері залишаться відкритими», – сказав він.

Нагадаємо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.

Крім того, Польща збільшить удвічі чисельність своєї армії та оборонні витрати.