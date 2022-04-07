Лукашенко хоче всадити Білорусь разом за стіл із РФ і Україною на мирних переговорах

Жодних сепаратних домовленостей за спиною Білорусі не може бути, переконаний самопроголошений глава держави

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його країна має стати повноправним учасником переговорів між Україною та Росією задля припинення війни. Таку думку він висловив під час засідання Радбезу Білорусі 7 квітня.

«Я хочу просто вперше вам позначити на сьогоднішній день нашу позицію, яку доведено до Міністра закордонних справ і доручено МЗС її реалізувати. Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас ув’язали в це, насамперед західні країни. На цих переговорах , природно, має прозвучати позиція Білорусі», – наголосив Лукашенко, якого цитує офіційний сайт президента.

Він пояснив, що за парканом Білорусі відбувається війна, яка суттєво на ситуацію в країні. Тому жодних сепаратних домовленостей за спиною Білорусі не може бути, додав Лукашенко.

«Я абсолютно переконаний, і знаю, що Росія таку позицію розуміє. І в цьому нічого поганого нема. Але це суперечитиме задуму Заходу. Але це не означає, що ми повинні танцювати під дудку Заходу», – заявив самопроголошений глава держави.

Крім цього, Лукашенко переконаний: після війни, якщо й Захід відновлюватиме певний завод в Україні, то це буде не український завод. Це буде завод тієї країни, яка відновлюватиме. Він також зазначив, що олігархи США та великих країн Європейського союзу «підімнуть під себе все в Україні».

«Тому щастя треба шукати у себе. Я давно говорю, що три слов’янські народи повинні нарешті, усвідомивши те, що відбувається у світі у глобальному плані, сісти за стіл і домовитися. Домовитися на рівних», – резюмував Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що провів в Україні «спецоперацію» зі звільнення далекобійників. Він сказав, що звільнили усіх «затриманих громадян Білорусі», але пізніше додав, що в Україні могли лишитися ще кілька білоруських далекобійників.

Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.

За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.

Тож пізніше білоруські чиновники заявили і кілька разів повторили, що збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України.

2 квітня Генштаб Збройних сил України зазначив, що білоруські війська посилюють оперативну та бойову підготовку.

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль зазначив, що більшість ударів та авіанальотів, яких зазнає Рівненщина, здійснюються з території Білорусі.