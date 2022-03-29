На Банковій запрацює експертна група, яка аналізуватиме вплив санкцій на РФ – президент (відео)

Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 33 доби війни

Увечері 28 березня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до нації розповів про плани.

«Вже з цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають», – повідомив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю.

Як стало відомо, Зеленський передав Путіну записку, а той у відповідь пообіцяв знищити Україну – The Times.