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    На Банковій запрацює експертна група, яка аналізуватиме вплив санкцій на РФ – президент (відео)

    Глава держави розповів про новації в Офісі президента - На Банковій запрацює експертна група, яка аналізуватиме вплив санкцій на РФ – президент (відео)
    Глава держави розповів про новації в Офісі президента
    фото: Офіс президента

    Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 33 доби війни

    Увечері 28 березня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до нації розповів про плани.

    «Вже з цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають», – повідомив глава держави.

    Нагадаємо, Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю.

    Як стало відомо, Зеленський передав Путіну записку, а той у відповідь пообіцяв знищити Україну – The Times.

    Теги: росія окупанти санкції війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    На Банковій запрацює експертна група, яка аналізуватиме вплив санкцій на РФ – президент (відео)