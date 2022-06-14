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    Соціум

    Авторка книги «Як убити чоловіка» сіла за ґрати за вбивство чоловіка

    Її чоловік і жертва, Деніел Брофі, був шеф-кухарем і викладав у Орегонському кулінарному інституті - Авторка книги «Як убити чоловіка» сіла за ґрати за вбивство чоловіка
    Її чоловік і жертва, Деніел Брофі, був шеф-кухарем і викладав у Орегонському кулінарному інституті
    фото з відкритих джерел

    Жінка застрелила свого чоловіка, щоб отримати виплату зі страхування життя у розмірі $1,5 млн

    Суд штату Орегон засудив письменницю Ненсі Кремптон Брофі до довічного ув'язнення за вбивство чоловіка. Ненсі Кремптон Брофі начебто описала свій майбутній злочин в есе під назвою «Як убити чоловіка».

    У травні присяжні визнали 71-річну Кремптон Брофі винною у вбивстві другого ступеня. Вони визнали доведеним, що у 2018 році вона застрелила свого чоловіка, щоб отримати виплату зі страхування життя у розмірі $1,5 млн. Подружжя було разом 26 років.

    Кремптон Брофі писала та самостійно видавала любовні романи. Її перу належать такі твори, як «Не той чоловік» та «Не той коханець».

    Її чоловік і жертва, Деніел Брофі, був шеф-кухарем і викладав у Орегонському кулінарному інституті. Його тіло з двома кульовими пораненнями знайшли на кухні інституту у червні 2018 року. Справа привернула велику увагу через есе під назвою «Як убити чоловіка», яку Кремптон Брофі написала за кілька років до злочину.

    «Я знаю, що вбивство сидить у кожному з нас, якщо копнути досить глибоко», – писала вона у своєму блозі. Цей пост згодом був видалений.

    В есе перераховувалося кілька способів скоєння злочину, від пістолетів та ножів до отрути та найманих убивць. «Легше бажати людям смерті, ніж насправді вбити їх, – писала Кремптон Брофі. – Якщо вбивство покликане звільнити мене, я точно не хочу сидіти у в'язниці».

    Суддя ухвалив не приймати есе як доказ на суді, тому що він був написаний багато років тому в рамках семінару для письменників-початківців. Прокурорам, проте, текст не знадобився.

    Вони успішно довели, що Кремптон Брофі мала як мотив, так і засоби для вбивства чоловіка, оскільки у фінансовому відношенні пара переживала важкі часи, і після його смерті вона мала отримати значну суму зі страховки.

    Раніше повідомлялося, що росіянин убив сестру за відмову брати участь у пропагандистській акції.

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    Теги: росія окупанти суд книги війна вбивство суддя Україна злочин окупація #stoprussia
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    Авторка книги «Як убити чоловіка» сіла за ґрати за вбивство чоловіка