Авторка книги «Як убити чоловіка» сіла за ґрати за вбивство чоловіка

Її чоловік і жертва, Деніел Брофі, був шеф-кухарем і викладав у Орегонському кулінарному інституті

Жінка застрелила свого чоловіка, щоб отримати виплату зі страхування життя у розмірі $1,5 млн

Суд штату Орегон засудив письменницю Ненсі Кремптон Брофі до довічного ув'язнення за вбивство чоловіка. Ненсі Кремптон Брофі начебто описала свій майбутній злочин в есе під назвою «Як убити чоловіка».

У травні присяжні визнали 71-річну Кремптон Брофі винною у вбивстві другого ступеня. Вони визнали доведеним, що у 2018 році вона застрелила свого чоловіка, щоб отримати виплату зі страхування життя у розмірі $1,5 млн. Подружжя було разом 26 років.

Кремптон Брофі писала та самостійно видавала любовні романи. Її перу належать такі твори, як «Не той чоловік» та «Не той коханець».

Її чоловік і жертва, Деніел Брофі, був шеф-кухарем і викладав у Орегонському кулінарному інституті. Його тіло з двома кульовими пораненнями знайшли на кухні інституту у червні 2018 року. Справа привернула велику увагу через есе під назвою «Як убити чоловіка», яку Кремптон Брофі написала за кілька років до злочину.

«Я знаю, що вбивство сидить у кожному з нас, якщо копнути досить глибоко», – писала вона у своєму блозі. Цей пост згодом був видалений.

В есе перераховувалося кілька способів скоєння злочину, від пістолетів та ножів до отрути та найманих убивць. «Легше бажати людям смерті, ніж насправді вбити їх, – писала Кремптон Брофі. – Якщо вбивство покликане звільнити мене, я точно не хочу сидіти у в'язниці».

Суддя ухвалив не приймати есе як доказ на суді, тому що він був написаний багато років тому в рамках семінару для письменників-початківців. Прокурорам, проте, текст не знадобився.

Вони успішно довели, що Кремптон Брофі мала як мотив, так і засоби для вбивства чоловіка, оскільки у фінансовому відношенні пара переживала важкі часи, і після його смерті вона мала отримати значну суму зі страховки.

Раніше повідомлялося, що росіянин убив сестру за відмову брати участь у пропагандистській акції.