Іран ввів санкції проти американців через убивство Сулеймані

Раніше під санкції потрапили експрезидент США Трамп і колишній держсекретар Помпео

Пів сотні громадян США опинилися у «чорному» списку

Міністерство закордонних справ Ірану запровадило санкції проти 51 громадянина США за підозрою у причетності до вбивства генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє МЗС Ірану.

Як зазначається, оновлений список осіб, які потрапили під санкції, включає, зокрема, голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі та колишнього радника з національної безпеки Роберта О'Браєна.

«Зазначені у списку особи брали участь у прийнятті рішень, організації, фінансуванні та вчиненні терористичного акту (вбивства К. Сулеймані) або ж шляхом підтримки цього кричущого теракту виправдовували тероризм, що є загрозою міжнародному миру та безпеці», – зазначають у МЗС Ірану.

У міністерстві також нагадали, що раніше до списку санкцій з аналогічної причини потрапили експрезидент США Трамп і колишній держсекретар Помпео.

Іранський генерал Касем Сулеймані був убитий у власному автомобілі в січні 2019 року. 3 січня командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.







