Убивство в Ужгороді: стали відомі подробиці загибелі місцевої мешканки

Серед реальних мотивів вбивства могли стати не любовні стосунки, а майно убитої

В Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 37-річної Габріелли. Як повідомляється на Facebook-сторінці поліції Закарпатської області, правоохоронці 12 січня затримали 30-річного одруженого чоловіка.

Йому вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що зібрано достатньо доказів причетності чоловіка до злочину. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

За однією з версій, загибла наполягала на тому, щоб чоловік залишився жити з нею, і пригрозила все розповісти дружині. Нібито через це виникла сварка, внаслідок якої жінку було вбито.

Близькі загиблої не вірять у цю версію. Вони кажуть, що Габріелла не могла погрожувати, тим більше, що чоловік жив у неї, а отже – у його сім'ї щось знали про стосунки.

За словами знайомої вбитої, чоловіка звали Василь Ф, він був молодший за неї: «Жив у неї, але вона ретельно приховувала ці стосунки, мало хто знав про його існування. Вона була дуже потайливою, нічого про себе не розповідала, тому оточення вважало її святою людиною».

Але серед реальних мотивів вбивства могли стати не любовні стосунки, а майно убитої, пише Obozrevatel.

Останнім часом жінка оформляла квартиру і нерухомість бабусі, що дісталися їй у спадок від мами. Можливо, причиною вбивства могло стати саме майно.

Нагадаємо, що Габріелла зникла одразу після Нового року. 12 січня її знайома звернулася до поліції – і правоохоронці знайшли тіло жінки на горищі у її будинку. Вона була задушена.

Нагадаємо, на Київщині чоловік через ревнощі забив до смерті вагітну жінку.