Топменеджер «Газпромбанку» був убитий? З’явилася несподівана версія

Колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який утік до України, упевнений, що самогубство його колеги Владислава Аваєва є інсценуванням

Колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв припустив, що самогубство його колеги – брехня

Самогубство одного із керівників ключового для путінського режиму «Газпромбанку» Владислава Аваєва виглядає досить дивно. Про це ексвіцепрезидент банку Ігор Волобуєв, який втік до України, заявив у коментарі журналісту Денису Казанському.

Волобуєв пояснив, що Аваєв був не віцепрезидентом «Газпромбанку», а першим віцепрезидентом. «Іноді перші віцепрезиденти бувають навіть членами правління «Газпромбанку», – пояснив газпромівський утікач рівень Аваєва, додавши, що той був не колишнім, а чинним першим віцепрезидентом банку.

Щодо інформації про самогубство Владислава Аваєва, перед яким той убив дружину і 13-річну доньку, Волобуєв упевнений, що це вигадка. «Я не можу уявити, щоб він убив свою неповнолітню доньку», – зазначив колишній віцепрезидент «Газпромбанку».

На думку Волобуєва, це «самогубство» було інсценуванням. А імовірне убивство Владислава Аваєва подали саме як суїцид для того, аби відвести увагу від «Газпромбанку», навколо якого останнім часом вистачало скандалів.

Нагадаємо, 18 квітня з’явилася інформація про те, що топменеджер «Газпромбанку» Владислав Аваєв був знайдений застреленим у квартирі в Москві. Разом з ним у помешканні поліцейські виявили трупи дружини і доньки Аваєва.

Російські силовики відразу заявили, що найімовірнішою версією трагедії є побутовий конфлікт чиновника «Газпромбанку». Той, мовляв, посварився з дружиною, убив її і доньку, а потім застрелився.