Росіянин убив сестру за відмову брати участь у пропагандистській акції

Кремлівська пропагандистська акція на 9 травня обернулася смертю для росіянки, яка не захотіла брати у ній участь

Застілля на 9 травня обернулося для однієї сибірської сім’ї кривавими розбірками

Житель Іркутської області РФ відсвяткував День перемоги убивством рідної сестри. Причиною злочину стала її позиція щодо пропагандистської акції «Безсмертний полк». Про це пише видання «Тайга».

Під час святкового застілля жінка відмовилася брати участь у організованій в селі ході «Безсмертний полк» із портретом тата-ветерана. Росіянка заявила, що батько не заслужив такої шани.

Брат, який на той момент уже був п’яним, образився на сестру, а також звинуватив її у зникненні батькової медалі та намагання відібрати собі будинок, який належав ветерану Другої світової війни.

Розізлившись, чоловік вирішив помститися родичці. «Те, що відбувалося надалі, він пам'ятає погано, в пам'яті залишився момент, як він стоїть над ліжком сестри, в його руці ніж, а лезо ножа повністю втоплене в грудях сестри», – зазначив суддя, який обирав підозрюваному запобіжний захід.

Сам сестроубивця заявив, що у всьому винен алкоголь.

Нагадаємо, спочатку в акції «Безсмертний полк» брали участь люди, які несли портери своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Але згодом ця меморіальна хода перетворилася на пропагандистський захід.

Так, цього року у місті Дмитров Московської області журналіст не зумів виявити на ході жодну людину, яка б несла портрети своїх дідів-прадідів.