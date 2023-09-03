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Азербайджан сколихнув потужний землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
Азербайджан сколихнув потужний землетрус
фото з відкритих джерел

Епіцентр землетрусу розташовувався за 14 км на південний схід від міста Кюрдамір, а глибина осередку стихії становила 50 км

У неділю ввечері, 3 вересня, в Азербайджані стався землетрус магнітудою 5 балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Oxu.az.

Республіканський центр сейсмологічної служби Національної академії наук повідомив, що підземні поштовхи було зафіксовано о 20:38 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 14 км на південний схід від міста Кюрдамір, а глибина осередку стихії становила 50 км.

Поштовхи відчувалися в різних районах, таких як Саатлінський, Бейлаганський, Мінгячевірський, Ярдимлинський та Габалінський.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджану не отримало жодних повідомлень про постраждалих чи руйнування внаслідок цього землетрусу.

Раніше повідомлялося, що під час тропічного шторму Хіларі на півдні штату Каліфорнія, США, стався землетрус магнітудою 5,1

Повідомляється, що епіцентр поштовхів розташований на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. Також було зафіксовано кілька дрібніших афтершоків.

До слова, у ніч проти неділі, 3 вересня, коли РФ атакувала дронами український порт Рені в Одеській області, жителі румунського міста Галац, що поблизу кордону, чули 4-5 вибухів. Місцеві мешканці також відчували вібрації, схожі на землетрус.

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Теги: Азербайджан землетрус

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