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Китай сколихнув потужний землетрус: понад 20 постраждалих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай сколихнув потужний землетрус: понад 20 постраждалих
У Китаї стався сильний землетрус
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Стихійне лихо зруйнувало більш як 120 будинків

У східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Китайського центру землетрусів, стихійне лихо глибиною 10 км сталося сьогодні, 6 серпня, о 02:33 ночі в повіті Пін'юань міста Тайчжоу. Унаслідок землетрусу двадцять одна людина отримала поранення.

Крім того, обвалилися 126 будівель. China Railway Group призупинила рух деяких поїздів на таких маршрутах, як залізниця Пекін-Шанхай і Пекін-Коулун.

Нагадаємо, що 31 липня в Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява. 

До слова, 25 липня в Туреччині сталися одразу два землетруси. 

Як повідомлялося, 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус магнітудою майже 6 балів, який відчули жителі столиці Азербайджану – Баку.

Також землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера стався біля індонезійського острова Ява ввечері 30 червня. Унаслідок катастрофи щонайменше 10 осіб отримали поранення, а одна людина загинула. 

Теги: землетрус Китай стихійні лиха

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