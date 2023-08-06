Китай сколихнув потужний землетрус: понад 20 постраждалих

Стихійне лихо зруйнувало більш як 120 будинків

У східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з даними Китайського центру землетрусів, стихійне лихо глибиною 10 км сталося сьогодні, 6 серпня, о 02:33 ночі в повіті Пін'юань міста Тайчжоу. Унаслідок землетрусу двадцять одна людина отримала поранення.

Крім того, обвалилися 126 будівель. China Railway Group призупинила рух деяких поїздів на таких маршрутах, як залізниця Пекін-Шанхай і Пекін-Коулун.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 31 липня в Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява.

До слова, 25 липня в Туреччині сталися одразу два землетруси.

Як повідомлялося, 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус магнітудою майже 6 балів, який відчули жителі столиці Азербайджану – Баку.

Також землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера стався біля індонезійського острова Ява ввечері 30 червня. Унаслідок катастрофи щонайменше 10 осіб отримали поранення, а одна людина загинула.