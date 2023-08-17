Столицю Колумбії сколихнув потужний землетрус
Коли більшість жителів колумбійської столиці вже перебували надворі стався повторний поштовх
У столиці Колумбії Боготі в четвер стався землетрус магнітудою 6,1, що змусило людей в офісах і ресторанах евакуюватися. Про це повідомляє Alarabiya News.
За цим послідував поштовх магнітудою 5,9 через кілька хвилин, коли жителі зібралися на вулицях.
Агентство цивільної оборони Колумбії повідомило, що жителі були евакуйовані в усьому муніципалітеті Кальваріо, в Меті, на південний схід від високогірної столиці. Підземними поштовхами були пошкоджені вікна в цьому районі.
Раніше повідомлялося, що поблизу північно-східного узбережжя Японії у п’ятницю, 11 серпня, стався потужний землетрус магнітудою 5,8.
До слова, у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км. Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус. Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення.
Нагадаємо, що в четвер, 10 серпня, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Фахівці встановили, що епіцентр землетрусу був 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області на глибині 5 км. Підземні поштовхи зафіксували о 10:36. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Останній зареєстрований землетрус у цьому районі був 14 січня 2022 року з магнітудою 1,5.
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