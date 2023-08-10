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На заході України зафіксовано землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На заході України зафіксовано землетрус
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних
фото ілюстративне

Епіцентр землетрусу був 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області на глибині 5 км

У четвер, 10 серпня, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. 

Фахівці встановили, що епіцентр землетрусу був 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області на глибині 5 км. Підземні поштовхи зафіксували о 10:36.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Останній зареєстрований землетрус у цьому районі був 14 січня 2022 року з магнітудою 1,5. 

«Протягом 2020-2023 рр. з района міста Ужгород було зареєстровано сім землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3,2 відповідно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява.с

Теги: землетрус Закарпаття

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