На заході України зафіксовано землетрус

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних

Епіцентр землетрусу був 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області на глибині 5 км

У четвер, 10 серпня, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Фахівці встановили, що епіцентр землетрусу був 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області на глибині 5 км. Підземні поштовхи зафіксували о 10:36.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Останній зареєстрований землетрус у цьому районі був 14 січня 2022 року з магнітудою 1,5.

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«Протягом 2020-2023 рр. з района міста Ужгород було зареєстровано сім землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3,2 відповідно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява.с