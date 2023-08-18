Туреччину чекає новий потужний землетрус? Сейсмолог шокував ймовірними наслідками

Наджі Герюр: «Стамбул зовсім не готовий до землетрусу у реальності»

Туреччина вступає в період руйнівних землетрусів, тому суспільство і влада мають не зволікати із підготовкою. Про це пише турецька газета Hürriyet з посиланням на слова провідного сейсмолога країни Наджі Герюра.

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За його словами, робити це слід з урахуванням високої ймовірності підземних поштовхів у Стамбулі, де принаймні половині з 14 гребель під час землетрусу загрожує небезпека.

«Ми працювали з командою з технічного університету, і 7 з 14 дамб дуже небезпечні, тож їх може зруйнувати перший же землетрус», – коментує фахівець.

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«Треба нарешті почати готувати Стамбул до землетрусу. Я дивуюся. Чому ми чекаємо? Постійно проект, проект, проект, проект, всі полиці заповнені проектами. Я впевнений, що найбільше проектів з підготовки до землетрусів у світі виконує Туреччина. З 1999 року в Стамбулі було проведено неймовірно багато робіт з підготовки до можливого землетрусу. Але в результаті Стамбул зовсім не готовий до землетрусу у реальності. Щось із цим потрібно робити», – сказав він.

Генюр запевняє, що зараз зроблено менше, ніж могло бути, зокрема для Стамбула слід ухвалити спеціальний закон. Він упевнений у важливості спільної роботи з підготовки до землетрусів за участю муніципалітетів, центрального уряду та населення.

«Слід обов’язково залучати громадськість до цієї справи. Якщо жителі Стамбула не матимуть достатньо знань щодо небезпеки землетрусів, нехтуватимуть безпекою ви ніколи не зможете підготувати Стамбул до землетрусу. Якби наші люди по всій Туреччині мали обізнаність щодо сейсмостійкості будівель, тут би не будували такої кількості незаконних будинків, які не відповідають жодним нормам безпеки. Громадськість повинна взяти під контроль будівельний бізнес», – вважає Наджі Герюр.

Зазначимо, раніше інший відомий сейсмолог Джеляль Шенгер передрік найбільшому місту Туреччини катастрофічні наслідки у разі нового землетрусу. Фахівець очікує, що руйнування можуть торкнутися 60-70 тисяч будівель, буде знищено більшість доріг і на цьому фоні виникнуть складнощі з аварійно-рятувальними роботами.

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Нагадаємо, потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 сталися на південному сході Туреччини 6 лютого. Їхній епіцентр знаходився неподалік міста Газіантеп, де мешкає близько мільйона людей. Підземні поштовхи стали рекордними для країни за останні 84 роки. Внаслідок природної катастрофи постраждали десятки тисяч людей. Протягом весни та літа з країни регулярно надходять повідомлення про землетруси з меншою, ніж у лютому магнітудою.

До слова у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. Про це повідомляє Anadolu.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км.

Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус.

Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення. «На цю мить у нас немає людських жертв. 22 наших громадян отримали легкі поранення через страх, паніку та стрибки з висоти», – розповів міністр внутрішніх справ Алі Ерлікай.

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