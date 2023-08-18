Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччину чекає новий потужний землетрус? Сейсмолог шокував ймовірними наслідками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччину чекає новий потужний землетрус? Сейсмолог шокував ймовірними наслідками
Сейсмолог дав невтішний прогноз щодо нових землетрусів у Туреччині
фото з відкритих джерел

Наджі Герюр: «Стамбул зовсім не готовий до землетрусу у реальності»

Туреччина вступає в період руйнівних землетрусів, тому суспільство і влада мають не зволікати із підготовкою. Про це пише турецька газета Hürriyet з посиланням на слова провідного сейсмолога країни Наджі Герюра.

За його словами, робити це слід з урахуванням високої ймовірності підземних поштовхів у Стамбулі, де принаймні половині з 14 гребель під час землетрусу загрожує небезпека. 

«Ми працювали з командою з технічного університету, і 7 з 14 дамб дуже небезпечні, тож їх може зруйнувати перший же землетрус», – коментує фахівець. 

«Треба нарешті почати готувати Стамбул до землетрусу. Я дивуюся. Чому ми чекаємо? Постійно проект, проект, проект, проект, всі полиці заповнені проектами. Я впевнений, що найбільше проектів з підготовки до землетрусів у світі виконує Туреччина. З 1999 року в Стамбулі було проведено неймовірно багато робіт з підготовки до можливого землетрусу. Але в результаті Стамбул зовсім не готовий до землетрусу у реальності. Щось із цим потрібно робити», – сказав він.

Генюр запевняє, що зараз зроблено менше, ніж могло бути, зокрема для Стамбула слід ухвалити спеціальний закон. Він упевнений у важливості спільної роботи з підготовки до землетрусів за участю муніципалітетів, центрального уряду та населення.

«Слід обов’язково залучати громадськість до цієї справи. Якщо жителі Стамбула не матимуть достатньо знань щодо небезпеки землетрусів, нехтуватимуть безпекою ви ніколи не зможете підготувати Стамбул до землетрусу. Якби наші люди по всій Туреччині мали обізнаність щодо сейсмостійкості будівель, тут би не будували такої кількості незаконних будинків, які не відповідають жодним нормам безпеки. Громадськість повинна взяти під контроль будівельний бізнес»,  – вважає Наджі Герюр. 

Зазначимо, раніше інший відомий сейсмолог Джеляль Шенгер передрік найбільшому місту Туреччини катастрофічні наслідки у разі нового землетрусу. Фахівець очікує, що руйнування можуть торкнутися 60-70 тисяч будівель, буде знищено більшість доріг і на цьому фоні виникнуть складнощі з аварійно-рятувальними роботами.

Нагадаємо, потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 сталися на південному сході Туреччини 6 лютого. Їхній епіцентр знаходився неподалік міста Газіантеп, де мешкає близько мільйона людей. Підземні поштовхи стали рекордними для країни за останні 84 роки. Внаслідок природної катастрофи постраждали десятки тисяч людей. Протягом весни та літа з країни регулярно надходять повідомлення про землетруси з меншою, ніж у лютому магнітудою.

До слова у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. Про це повідомляє Anadolu.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км.

Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус.

Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення. «На цю мить у нас немає людських жертв. 22 наших громадян отримали легкі поранення через страх, паніку та стрибки з висоти», – розповів міністр внутрішніх справ Алі Ерлікай.

Читайте також: Туреччину знову сколихнули два землетруси
Теги: Туреччина Стамбул закон землетрус влада небезпека населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілів Курської області ніхто з громадян не постраждав
Пошкоджені будівлі та пожежа: Росія заявила про обстріли Курської області
24 липня, 04:03
Закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років
Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон
18 липня, 19:53
У центрі Амстердама більше не зупинятимуться круїзні кораблі
Популярне туристичне місто хоче заборонити зупинятись лайнерам: причина
24 липня, 10:42
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника
27 бойових зіткнень: Генштаб розповів про гарячу добу на фронті
23 липня, 18:46
Energy Club закликає до невідкладних дій, включаючи введення часткової бюджетної підтримки для ПУПів, або, якщо це неможливо, скасування ПСО
Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України
29 липня, 16:08
Наслідки російської атаки на Харків
Атака на Харків та «бавовна» у Москві: головне за ніч
1 серпня, 07:06
Обстріл Херсонщини: кількість загиблих зросла
Обстріл Херсонщини: кількість загиблих зросла
13 серпня, 14:10
Поляки стали менше підтримувати Україну
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
14 серпня, 16:39
Перспективи Києва все ще виглядають кращими, але той, хто сподівався, що війна закінчиться цього року, швидше за все, буде розчарований
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
13 серпня, 16:30

Соціум

Туреччину чекає новий потужний землетрус? Сейсмолог шокував ймовірними наслідками
Туреччину чекає новий потужний землетрус? Сейсмолог шокував ймовірними наслідками
Скільки людей щомісяця мобілізує РФ: дані розвідки
Скільки людей щомісяця мобілізує РФ: дані розвідки
Російський піп подякував Сталіну за вбивства священників (відео)
Російський піп подякував Сталіну за вбивства священників (відео)
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)
У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
64K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
21K
День Незалежності. Тривожно...
14K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
8611
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту