У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих

Понад 20 людей постраждали внаслідок землетрусу

У четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. Про це повідомляє Anadolu.

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За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км.

Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус.

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Malatya'da saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/kwb0H2i10M — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення. «На цю мить у нас немає людських жертв. 22 наших громадян отримали легкі поранення через страх, паніку та стрибки з висоти», – розповів міністр внутрішніх справ Алі Ерлікай.

Крім того, щонайменше одна будівля, що була покинута, була зруйнована, і ще дві були сильно пошкоджені.

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Як уточнив згодом міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, отримали травми 23 особи: 22 у Малатьї та одна в Адіамані.

Нагадаємо, наприкінці липня у Туреччині сталися одразу два землетруси.

6 лютого в Туреччині зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей.