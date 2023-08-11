Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих
Мешканці Туреччини вийшли на вулиці через землетрус
фото: Volkan Kaşik/AA

Понад 20 людей постраждали внаслідок землетрусу

У четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. Про це повідомляє Anadolu.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км.

Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус.

Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення. «На цю мить у нас немає людських жертв. 22 наших громадян отримали легкі поранення через страх, паніку та стрибки з висоти», – розповів міністр внутрішніх справ Алі Ерлікай.

Крім того, щонайменше одна будівля, що була покинута, була зруйнована, і ще дві були сильно пошкоджені.

Як уточнив згодом міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, отримали травми 23 особи: 22 у Малатьї та одна в Адіамані.

Нагадаємо, наприкінці липня у Туреччині сталися одразу два землетруси.

6 лютого в Туреччині зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей.

Теги: Туреччина землетрус стихійні лиха

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних
На заході України зафіксовано землетрус
Вчора, 17:58
У Китаї стався сильний землетрус
Китай сколихнув потужний землетрус: понад 20 постраждалих
6 серпня, 08:40
Другий землетрус магнітудою 4,4 стався у тому ж районі Адани
Туреччину знову сколихнули два землетруси
25 липня, 15:02

Соціум

Удар по російському танкеру Sig: з’явилося відео пошкоджень
Удар по російському танкеру Sig: з’явилося відео пошкоджень
У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих
У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих
На Гаваях вирує лісова пожежа: вже понад пів сотні загиблих (відео)
На Гаваях вирує лісова пожежа: вже понад пів сотні загиблих (відео)
Присутність «вагнерівців» у Білорусі: ISW оцінило ситуацію
Присутність «вагнерівців» у Білорусі: ISW оцінило ситуацію
Вибух на заводі під Москвою: знайдено майже пів сотні фрагментів тіл
Вибух на заводі під Москвою: знайдено майже пів сотні фрагментів тіл
У Підмосков'ї масштабна пожежа на складі: дим видно за декілька кілометрів (відео)
У Підмосков'ї масштабна пожежа на складі: дим видно за декілька кілометрів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
53K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
18K
Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)
11K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8394
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії
7593
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
9 серпня, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
9 серпня, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту