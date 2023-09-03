Румунське місто здригалося від вибухів під час атаки на Одещину

Міністерство оборони Румунії заявило, що російські атаки не становили загрози для країни

У ніч проти неділі, 3 вересня, коли РФ атакувала дронами український порт Рені в Одеській області, жителі румунського міста Галац, що поблизу кордону, чули 4-5 вибухів. Про це повідомляє Viața Liberă.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцеві мешканці також відчували вібрації, схожі на землетрус.

«Сьогодні вночі, після 02.00, було чути пекельні звуки, від яких серйозно дрижали вікна. Я думаю, що їх було 4-5 протягом години, а може й менше», – написав у Facebook Богдан Раду Бринзан з Асоціації «Галац, моє місто».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це для того, щоб ви перестали поширювати ідіотські конспірологічні теорії про те, що в Україні «тихо». Ви розумієте, що переживають українці, якщо навіть за 20 кілометрів вас лякає звук бомб?», – додав він.

Місто Галац розташоване за 25 кілометрів від українського Рені.

Тим часом, Міністерство оборони Румунії заявило, що російські атаки не становили загрози для країни.

«Міністерство національної оборони продовжує здійснювати заходи з посиленої пильності в наземному, морському і повітряному просторі, а також заходи з посилення оборони і стримування на східному фланзі», – додали в румунському Міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.