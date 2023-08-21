На півдні Каліфорнії стався сильний землетрус

В американській службі моніторингу за цунамі заявили, що загрози з океану внаслідок землетрусу немає

Під час тропічного шторму Хіларі на півдні штату Каліфорнія, США, стався землетрус магнітудою 5,1. Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що епіцентр поштовхів розташований на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. Також було зафіксовано кілька дрібніших афтершоків.

«На даний момент немає повідомлень про пошкодження, однак землетрус сильно відчувався в окрузі Вентура», — йдеться у повідомленні адміністрації округу Вентура.

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В американській службі моніторингу за цунамі заявили, що загрози з океану внаслідок землетрусу немає.

Раніше повідомлялося, що у столиці Колумбії Боготі стався землетрус магнітудою 6,1, що змусило людей в офісах і ресторанах евакуюватися.

Також поблизу північно-східного узбережжя Японії у п’ятницю, 11 серпня, стався потужний землетрус магнітудою 5,8.

До слова, у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км. Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус. Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення.