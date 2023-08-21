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На півдні Каліфорнії стався сильний землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
На півдні Каліфорнії стався сильний землетрус
Машини пожежної служби після землетрусу магнітудою 5,1 у Південній Каліфорнії
фото: Reuters

В американській службі моніторингу за цунамі заявили, що загрози з океану внаслідок землетрусу немає

Під час тропічного шторму Хіларі на півдні штату Каліфорнія, США, стався землетрус магнітудою 5,1. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що епіцентр поштовхів розташований на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. Також було зафіксовано кілька дрібніших афтершоків.

«На даний момент немає повідомлень про пошкодження, однак землетрус сильно відчувався в окрузі Вентура», — йдеться у повідомленні адміністрації округу Вентура.

В американській службі моніторингу за цунамі заявили, що загрози з океану внаслідок землетрусу немає.

Раніше повідомлялося, що у столиці Колумбії Боготі стався землетрус магнітудою 6,1, що змусило людей в офісах і ресторанах евакуюватися. 

Також поблизу північно-східного узбережжя Японії у п’ятницю, 11 серпня, стався потужний землетрус магнітудою 5,8. 

До слова, у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км. Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус. Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення.

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Теги: землетрус цунамі поранення

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