Байден скликає вище військове командування через загострення ситуації в Україні

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати оголосять про ще один пакет військової допомоги для України

Президент США Джо Байден сьогодні збере вище військове керівництво країни на щорічну зустріч у Білому домі. Вона набуває особливого значення, оскільки війна Росії проти України вступає в нову ризиковану фазу, а Сполучені Штати планують збільшити військову допомогу. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив речник Ради національної безпеки США Джейк Салліван, на зустрічі будуть присутні міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і високопоставлені військові лідери.

Хоча щорічна нарада з питань військової політики рідко потрапляє в новини, цього року на порядку денному стоять серйозні питання, головним з яких є вторгнення Росії в Україну, яке, як побоюються офіційні особи, може поставити під загрозу європейську безпеку на довгі роки.

Також під час зустрічі обговорять питання про майбутнє збройних сил НАТО в Європі, зокрема щодо встановлення постійної присутності на східному кордоні оборонного альянсу з Росією.

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати оголосять про ще один пакет військової допомоги для України, який може відповідати обіцяним минулого тижня $800 млн.

Захід включає офіційну зустріч, а також вечерю в резиденції президента з подружжям лідерів. Цьогоріч ця зустріч має особливе значення, адже на порядку денному стоять важливі питання про ситуацію в Україні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів закриту відеоконференцію з іншими світовими лідерами. Союзники обговорили підтримку України.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят п'ять днів. Раніше стало відомо, що Байден скликає зустріч з генсеком НАТО через загострення війни в Україні.

Також Білий дім оцінив ймовірність візиту Байдена до України.