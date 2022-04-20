Договір про «мир». Кремль заявив, що передав Києву проєкт

Пєсков «М'яч на боці Києва, Москва чекає на реакцію»

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва передала Києву проект документа щодо миру «з чіткими формулюваннями». Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що Москва передала Києву документ і тепер чекає відповідь. «Українській стороні в рамках переговорного процесу передано проєкт документа з чіткими формулюваннями. М'яч на боці Києва, Москва чекає на реакцію», – повідомив Пєсков.

При цьому представник Кремля знову звинуватив Україну в неузгодженій позиції, яка нібито «має дуже погані наслідки».

Нагадаємо, в Ізраїлі підтвердили готовність провести в Єрусалимі зустріч президента України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що українська сторона підготувала проєкт договору про міжнародні гарантії для України. Серед країн-гарантів українська делегація хоче бачити, зокрема, і Росію.

Крім власне гарантій для України, у проєкті договору вписане і питання окупованого Криму.