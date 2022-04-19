Байден скликає зустріч з генсеком НАТО через загострення війни в Україні

Байден скликає зустріч з лідерами кількох країн і генсеком НАТО через загострення в Україні

Зустріч запланована на 19 квітня

Президент США Джо Байден у вівторок, 19 квітня, скликає зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Лідери обговорять загострення війни в Україні. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

За інформацією телеканалу, американський президент зустрінеться з главами Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

Крім того, будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

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