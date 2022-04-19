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    Події в Україні

    Байден скликає зустріч з генсеком НАТО через загострення війни в Україні

    Байден скликає зустріч з лідерами кількох країн і генсеком НАТО через загострення в Україні - Байден скликає зустріч з генсеком НАТО через загострення війни в Україні
    Байден скликає зустріч з лідерами кількох країн і генсеком НАТО через загострення в Україні
    фото з відкритих джерел

    Зустріч запланована на 19 квітня

    Президент США Джо Байден у вівторок, 19 квітня, скликає зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Лідери обговорять загострення війни в Україні. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

    За інформацією телеканалу, американський президент зустрінеться з главами Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

    Крім того, будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

    Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

    Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

    Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

    Теги: росія окупанти Донбас США НАТО війна Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    Байден скликає зустріч з генсеком НАТО через загострення війни в Україні