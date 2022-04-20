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    Данія готується до ядерного удару з Росії

    У Данії кажуть, що ризики &laquo;значного&nbsp;радіоактивного викиду&raquo; поблизу країни нині&nbsp;відсутні - Данія готується до ядерного удару з Росії
    У Данії кажуть, що ризики «значного радіоактивного викиду» поблизу країни нині відсутні
    фото з відкритих джерел

    Держава закупить два мільйони таблеток йоду

    Національна рада охорони здоров'я Данії закупить два мільйони таблеток йоду для використання у разі «значного радіоактивного викиду». Про це пише Ekstra Bladet.

    Рішення про придбання ліків ухвалено на основі прогнозів данського агентства з надзвичайних ситуацій і розрахунків ризику ядерного інциденту «в безпосередній близькості від Данії».

    У письмовому коментарі міністра охорони здоров'я Магнуса Хойніке йдеться, що в безпосередній близькості від Данії немає «поточного конкретного ризику».

    «Ми регулярно перевіряємо нашу готовність і за необхідності оновлюємо. Нацрада охорони здоров'я щойно провела переоцінку системи забезпечення готовності Данії й рекомендує розширити склад йоду. Це гарантує, що ми будемо готові до радіоактивного викиду в безпосередній близькості від Данії», сказав він.

    Зазначається, що готовність Данії переглянули через війну в Україні, яка «показала, що світ непередбачуваний».

    Відомо, що у березні голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомляв про поставки в Україну понад два мільйони доз препаратів йоду. Також повідомлялося, що Євросоюз збільшує запаси таблеток йоду і засобів ядерного захисту.

    Нагадаємо, на Росії продовжують запевняти, що не розглядають можливості використання ядерної зброї в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Данія Україна окупація #stoprussia
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    Данія готується до ядерного удару з Росії