Данія готується до ядерного удару з Росії
Держава закупить два мільйони таблеток йоду
Національна рада охорони здоров'я Данії закупить два мільйони таблеток йоду для використання у разі «значного радіоактивного викиду». Про це пише Ekstra Bladet.
Рішення про придбання ліків ухвалено на основі прогнозів данського агентства з надзвичайних ситуацій і розрахунків ризику ядерного інциденту «в безпосередній близькості від Данії».
У письмовому коментарі міністра охорони здоров'я Магнуса Хойніке йдеться, що в безпосередній близькості від Данії немає «поточного конкретного ризику».
«Ми регулярно перевіряємо нашу готовність і за необхідності оновлюємо. Нацрада охорони здоров'я щойно провела переоцінку системи забезпечення готовності Данії й рекомендує розширити склад йоду. Це гарантує, що ми будемо готові до радіоактивного викиду в безпосередній близькості від Данії», – сказав він.
Зазначається, що готовність Данії переглянули через війну в Україні, яка «показала, що світ непередбачуваний».
Відомо, що у березні голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомляв про поставки в Україну понад два мільйони доз препаратів йоду. Також повідомлялося, що Євросоюз збільшує запаси таблеток йоду і засобів ядерного захисту.
Нагадаємо, на Росії продовжують запевняти, що не розглядають можливості використання ядерної зброї в Україні.
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