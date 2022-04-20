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    Путін хоче знищити Україну руками самих українців. Розвідка розкрила новий план

    Путін хоче знищити Україну руками самих українців. Розвідка розкрила новий план
    фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

    Для проведення «референдумів» завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій

    Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової «мобілізації». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Після проведення псевдореферендуму ФСБ РФ планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців.

    Як повідомлялось раніше, для проведення «референдумів» завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат. В день «голосування» співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

    Вказана спецоперація переслідує наступні цілі:

    • знищення представників українського етносу;
    • проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що «звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами».

    Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації.

    Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські військові планували захопити Білорусь.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін хоче знищити Україну руками самих українців. Розвідка розкрила новий план