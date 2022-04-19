Байден скликав нараду світових лідерів: говорять про Україну
Союзники обговорюють підтримку України
Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден розпочав закриту відеоконференцію з іншими світовими лідерами. Союзники обговорюють підтримку України, пише кореспондент видання Bloomberg News Джош Вінгров.
Як відзначає кореспондент, до відеоконференції приєдналися:
- канцлер Німеччини Олаф Шольц;
- прем'єр Британії Борис Джонсон;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- прем'єр Італії Маріо Драгі;
- прем'єр Японії Кісіда Фуміо;
- президент Польщі Анджей Дуда;
- прем'єр Канади Джастін Трюдо;
- президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
- голова Європейської ради Шарль Мішель.
President Biden's videoconference today with allies on support for Ukraine has begun, per the White House.— Josh Wingrove (@josh_wingrove) April 19, 2022
Joining him are Scholz, Johnson, Macron, Draghi, Kishida, Duda, Trudeau, von der Leyen, Michel, Stoltenberg.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят п'ять днів. Раніше стало відомо, що Байден скликає зустріч з генсеком НАТО через загострення війни в Україні.
Також Білий дім оцінив ймовірність візиту Байдена до України.