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    Байден скликав нараду світових лідерів: говорять про Україну

    Президент США Джозеф Байден - Байден скликав нараду світових лідерів: говорять про Україну
    Президент США Джозеф Байден
    фото: President Joe Biden

    Союзники обговорюють підтримку України

    Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден розпочав закриту відеоконференцію з іншими світовими лідерами. Союзники обговорюють підтримку України, пише кореспондент видання Bloomberg News Джош Вінгров.

    Як відзначає кореспондент, до відеоконференції приєдналися:

    • канцлер Німеччини Олаф Шольц;
    • прем'єр Британії Борис Джонсон;
    • президент Франції Еммануель Макрон;
    • прем'єр Італії Маріо Драгі;
    • прем'єр Японії Кісіда Фуміо;
    • президент Польщі Анджей Дуда;
    • прем'єр Канади Джастін Трюдо;
    • президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
    • генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
    • голова Європейської ради Шарль Мішель.

    Війна Росії проти України триває п'ятдесят п'ять днів. Раніше стало відомо, що Байден скликає зустріч з генсеком НАТО через загострення війни в Україні.

    Також Білий дім оцінив ймовірність візиту Байдена до України.

    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден НАТО війна Анджей Дуда Україна Еммануель Макрон Єнс Столтенберг президент окупація Борис Джонсон Олаф Шольц #stoprussia
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    Байден скликав нараду світових лідерів: говорять про Україну