Байден скликав нараду світових лідерів: говорять про Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден розпочав закриту відеоконференцію з іншими світовими лідерами. Союзники обговорюють підтримку України, пише кореспондент видання Bloomberg News Джош Вінгров.

Як відзначає кореспондент, до відеоконференції приєдналися:

