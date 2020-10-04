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    У світі

    Байден випереджає Трампа у виборчих перегонах за місяць до голосування, – опитування

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    57% американців заявили, що загалом не схвалюють дії Трампа у боротьбі з пандемією - Байден випереджає Трампа у виборчих перегонах за місяць до голосування, – опитування
    57% американців заявили, що загалом не схвалюють дії Трампа у боротьбі з пандемією

    Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 10%

    Кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає на 10% чинного президента США Дональда Трампа за місяць до виборів.

    Про це свідчать дані опитування, проведеного Ipsos та Reuters.

    За місяць до виборів Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 10%. Серед тих, хто буде голосувати на виборах 3 листопада, 51% респондентів підтримують Байдена, а 41% – Трампа. 4% оберуть іншого кандидата, а ще 4% не визначилися з вибором.

    Згідно з опитуванням, 65% американців стурбовані проблемою пандемії коронавірусу. 55% впевнені, що Трамп брехав про COVID-19, 34% вважають, що президент США говорив правду, 11% не змогли відповісти на запитання.

    Водночас 57% американців заявили, що загалом не схвалюють дії Трампа у боротьбі з пандемією.

    Нагадаємо, 6 вересня, кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден випереджає на 10% діючого главу держави Дональда Трампа за популярністю серед виборців. За Байдена готові проголосувати 52% опитаних, за Трампа – 42%.

    Як повідомлялося. 29 вересня, свіжі результати соціологічних опитувань свідчать, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом, ексвіцепрезидентом США Джо Байденом. Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні.

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