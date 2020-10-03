  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Виборчий штаб Байдена вирішив прибрати негативну рекламу про Трампа

    • Розсилка
    Джозеф Байден - Виборчий штаб Байдена вирішив прибрати негативну рекламу про Трампа
    Джозеф Байден
    Фото: www.globallookpress.com

    Виборча кампанія суперника Дональда Трампа змінюється

    Виборчий штаб кандидата у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена вирішив прибрати передвиборчу негативну рекламу про президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN з посиланням на газету New York Times.

    Як повідомляє видання, таке рішення було ухвалене через захворювання американського президента на Covid-19, розповіли у виборчому штабі Байдена. Видання також уточнює, що рішення прибрати негативну рекламу про Трампа було ухвалене до того як стало відомо, що американського лідера госпіталізовують.

    Зазначимо,3 жовтня хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

    Президент США Дональд Трамп отримує експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, виготовлений компанією Regeneron.

    Голова Білого дому перед госпіталізацією записав відеозвернення до співвітчизників та подякував за підтримку.

    Джозеф Байден Дональд Трамп коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies