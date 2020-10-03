Виборчий штаб Байдена вирішив прибрати негативну рекламу про Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джозеф Байден Фото: www.globallookpress.com

Виборча кампанія суперника Дональда Трампа змінюється

Виборчий штаб кандидата у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена вирішив прибрати передвиборчу негативну рекламу про президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN з посиланням на газету New York Times.

Як повідомляє видання, таке рішення було ухвалене через захворювання американського президента на Covid-19, розповіли у виборчому штабі Байдена. Видання також уточнює, що рішення прибрати негативну рекламу про Трампа було ухвалене до того як стало відомо, що американського лідера госпіталізовують.

Зазначимо,3 жовтня хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Президент США Дональд Трамп отримує експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, виготовлений компанією Regeneron.

Голова Білого дому перед госпіталізацією записав відеозвернення до співвітчизників та подякував за підтримку.