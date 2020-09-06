  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Байден випереджає Трампа за популярністю серед виборців, – соцопитування

    • Розсилка
    Байден випереджає Трампа за популярністю серед виборців - Байден випереджає Трампа за популярністю серед виборців, – соцопитування
    Байден випереджає Трампа за популярністю серед виборців

    За Байдена готові проголосувати 52% опитаних, за Трампа – 42%

    Кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден випереджає на 10% діючого главу держави Дональда Трампа за популярністю серед виборців.

    Про це свідчать дані опитування, проведеного дослідницькою службою YouGov на замовлення телекомпанії СBS.

    Відзначається, що за Байдена готові проголосувати 52% опитаних, за Трампа – 42%.

    Близько 3% повідомили, що проголосували б за іншого кандидата, 3% відмовилися підтримувати кого-небудь.

    При цьому серед прихильників Байдена 49% голосуватимуть «в основному проти» Трампа, а 32% – «в основному» через те, що їм подобається колишній віце-президент США.

    Серед тих, що підтримують Трампа, 73% голосують «в основному» через те, що їм подобається чинний президент, а 18% – через те, що їм не подобається Байден.

    Президентські вибори США відбудуться 3 листопада 2020 року.

    До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

    Читайте також:
    Вибори в США: Байден зберігає підтримку понад 50% опитаних виборців
    соцопитування США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ