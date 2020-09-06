Байден випереджає Трампа за популярністю серед виборців, – соцопитування



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Байден випереджає Трампа за популярністю серед виборців

За Байдена готові проголосувати 52% опитаних, за Трампа – 42%

Кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден випереджає на 10% діючого главу держави Дональда Трампа за популярністю серед виборців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного дослідницькою службою YouGov на замовлення телекомпанії СBS.

Відзначається, що за Байдена готові проголосувати 52% опитаних, за Трампа – 42%.

Близько 3% повідомили, що проголосували б за іншого кандидата, 3% відмовилися підтримувати кого-небудь.

При цьому серед прихильників Байдена 49% голосуватимуть «в основному проти» Трампа, а 32% – «в основному» через те, що їм подобається колишній віце-президент США.

Серед тих, що підтримують Трампа, 73% голосують «в основному» через те, що їм подобається чинний президент, а 18% – через те, що їм не подобається Байден.

Президентські вибори США відбудуться 3 листопада 2020 року.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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