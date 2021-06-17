Путін зустрічався з п'ятьма президентами США (фото)

Путін уже понад двадцять років перебуває на верхівці влади в Росії

16 червня 2021 року у Женеві відбулася зустріч між президентами США і Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним. Останній ось уже понад двадцять років перебуває на верхівці влади в Росії. За цей час американський народ уже обрав собі п'ятьох президентів.

Президент США Білл Клінтон вперше зустрівся з Володимиром Путіним, тоді ще прем’єр-міністром, у вересні 1999 року. У липні 2000 року Клінтон розмовляв з Путіним вже в якості президента Росії на саміті G8 в Японії.

Фото з відкритих джерел

Наступний президент США Джордж Буш (молодший) мав зустріч з президентом Путіним у липні 2001 року в Любляні в Словенії.

Фото з відкритих джерел

Президент США Барак Обама почав свій перший термін 2009 року, то Володимир Путін обіймав посаду прем’єр-міністра, щоб незабаром знову 2012 року повернутися у президентське крісло. Обама мав з ним низку офіційних зустрічей.

Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп від початку своєї каденції наголошував на необхідності домовлятися з президентом Путіним і заявляв, що його досвід бізнес переговорів допоможе прориву у відносинах Вашингтона з Москвою.

Джо Байден упродовж своєї багаторічної політичної кар’єри неодноразово зустрічався із Володимиром Путіним. 16 червня 2021 року Джо Байден уже як президент США зустрівся у Женеві на віллі Ла-Ґранж із президентом Росії Володимиром Путіним.

Фото з відкритих джерел

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.