  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путін зустрічався з п'ятьма президентами США (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент США Джо Байден провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним - Путін зустрічався з п'ятьма президентами США (фото)
    Президент США Джо Байден провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним
    Фото з відкртих джерел

    Путін уже понад двадцять років перебуває на верхівці влади в Росії

    16 червня 2021 року у Женеві відбулася зустріч між президентами США і Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним. Останній ось уже понад двадцять років перебуває на верхівці влади в Росії. За цей час американський народ уже обрав собі п'ятьох президентів.

    Президент США Білл Клінтон вперше зустрівся з Володимиром Путіним, тоді ще прем’єр-міністром, у вересні 1999 року. У липні 2000 року Клінтон розмовляв з Путіним вже в якості президента Росії на саміті G8 в Японії.

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Наступний президент США Джордж Буш (молодший) мав зустріч з президентом Путіним у липні 2001 року в Любляні в Словенії.

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Президент США Барак Обама почав свій перший термін 2009 року, то Володимир Путін обіймав посаду прем’єр-міністра, щоб незабаром знову 2012 року повернутися у президентське крісло. Обама мав з ним низку офіційних зустрічей.

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Президент США Дональд Трамп від початку своєї каденції наголошував на необхідності домовлятися з президентом Путіним і заявляв, що його досвід бізнес переговорів допоможе прориву у відносинах Вашингтона з Москвою.

    Джо Байден упродовж своєї багаторічної політичної кар’єри неодноразово зустрічався із Володимиром Путіним. 16 червня 2021 року Джо Байден уже як президент США зустрівся у Женеві на віллі Ла-Ґранж із президентом Росії Володимиром Путіним.

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

    У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден Барак Обама Путін Дональд Трамп Білл Клінтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін зустрічався з п'ятьма президентами США (фото)