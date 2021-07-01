Трамп зайняв четверте з кінця місце в рейтингу президентів США

Трамп знову займається великою політикою й готується повернути владу в країні під повний контроль республіканців

Кожен раз, включаючи 2021 рік, на першому місці опинявся президент Абрахам Лінкольн

Колишнього президента США Дональда Трампа визнали одним з найгірших президентів країни за всю історію. Це випливає з даних дослідження, яке провів телеканал C-SPAN.

Канал C-SPAN опублікував рейтинг президентів США, в якому 45-й президент Дональд Трамп зайняв 41 місце.

Нижче в рейтингу виявилися тільки 14-й президент Франклін Пірс, 17-й президент Ендрю Джонсон і 15-й президент Джеймс Б’юкенен.

Канал складає рейтинг в четвертий раз з 2000 року. Кожен раз, включаючи 2021 рік, на першому місці опинявся президент Абрахам Лінкольн. Також в трійці лідерів у 2021 році — Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт. Попередник Трампа і 44-й президент Барак Обама замкнув десятку лідерів рейтингу.

У дослідженні взяли участь 142 фахівця, включаючи істориків. Вони оцінювали кожного президента за 10 якостям, включаючи здатність переконувати, лідерство в кризових ситуаціях, економічне управління, авторитет, міжнародні відносини, адміністративні навички, відносини з конгресом, визначення порядку, прагнення до рівної справедливості для всіх і роботу в контексті часу. По кожній категорії президенту нараховувалося певну кількість балів.

Трамп в результаті отримав 312 балів. Лінкольну учасники дослідження дали 897 балів, Вашингтону — 851 бал, Рузвельту — 841 бал. Обама отримав 664 бали.

Найвищий бал у Трампа — за здатність переконувати (43,9). Також дослідники оцінили його рішення в економіці (42,7) і організація порядку (39,6). Найменше балів він набрав за авторитет — 18,7.

Нагадаємо, колишній американський президент Дональд Трамп знову займається великою політикою й готується повернути владу в країні під повний контроль республіканців.

Нагадаємо, як вважає політологиня Олеся Яхно, зустріч Байдена з Путіним у Женеві стала різким контрастом із самітом Трамп-Путін.

Читайте також: