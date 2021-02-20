  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби одружилися (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко&nbsp;офіційно одружилися</p> - «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби одружилися (фото)

    43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко офіційно одружилися

    Пара одружилася 20 лютого

    43-річний глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко (відома як «дівчина з собачкою з Вуханю») офіційно одружилися.

    Знімки у весільних вбраннях пара оприлюднила у соцмережах.

    «20.02.2021 Люблю», – підписав кадри Соколюк. Аналогічний пост зробила і його нова дружина.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби одружилися (фото)
    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби одружилися (фото)
    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби одружилися (фото)
    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби одружилися (фото)

    Як відомо, Соколюк займався долею Насті, коли вона застрягла в охопленій коронавірусом китайській провінції Вухань і не хотіла евакуйовуватися звідти без своєї собаки. Голова Держміграційної служби організував її повернення в Україну.

    6 вересня 2020 року пара оголосила про свої романтичні стосунки.

    Коли у них зав’язався роман, Соколюк був одружений. Навесні чиновник подав на розлучення, а влітку вже отримав рішення суду про розірвання шлюбу. З колишньою дружиною у них двоє дітей – дочка і син.

    У лютому 2021 року Максим Соколюк та Анастасія Зінченко застрягли у Танзанії.

    Теги: чиновник весілля дружина Державна міграційна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies