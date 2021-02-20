«Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби одружилися (фото)

Пара одружилася 20 лютого

43-річний глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко (відома як «дівчина з собачкою з Вуханю») офіційно одружилися.

Знімки у весільних вбраннях пара оприлюднила у соцмережах.

«20.02.2021 Люблю», – підписав кадри Соколюк. Аналогічний пост зробила і його нова дружина.

Як відомо, Соколюк займався долею Насті, коли вона застрягла в охопленій коронавірусом китайській провінції Вухань і не хотіла евакуйовуватися звідти без своєї собаки. Голова Держміграційної служби організував її повернення в Україну.

6 вересня 2020 року пара оголосила про свої романтичні стосунки.

Коли у них зав’язався роман, Соколюк був одружений. Навесні чиновник подав на розлучення, а влітку вже отримав рішення суду про розірвання шлюбу. З колишньою дружиною у них двоє дітей – дочка і син.

У лютому 2021 року Максим Соколюк та Анастасія Зінченко застрягли у Танзанії.