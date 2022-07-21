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    Соціум

    Байден анонсував виділення $2,3 млрд на протистояння стихійним лихам

    Байден виділить кошти на боротьбу із повенями - Байден анонсував виділення $2,3 млрд на протистояння стихійним лихам
    Байден виділить кошти на боротьбу із повенями
    фото із відкритих джерел

    Американський лідер вважає, що зміна клімату це глобальна проблема людства

    Президент США Джо Байден оголосив про виділення $2,3 млрд на створення інфраструктури, яка здатна протистояти стихійним лихам. Про це повідомляє BBC.

    «Я оголошую про найбільші інвестиції – $2,3 млрд на створення інфраструктури, яка покликана протистояти будь-яким природним катастрофам – екстремальній спеці, повеням, ураганам, торнадо», - повідомив американський президент.

    За його словами, зміна клімату – це буквально загроза існуванню світу.

    «На нас розраховують наші діти та онуки. Якщо ми не будемо підтримувати (кліматичні зміни – ред.) зниженням температури на 1,5C, ми втратимо все. Ми не зможемо змінити ситуацію», – зауважив Байден.

    Зазначається, що у своїй заяві Байден офіційно не оголосив кліматичний надзвичайний стан, що дало б йому додаткові повноваження.

    Він сказав, що фінансування піде на розширення боротьби з повенями, зміцнення комунальних послуг, модернізацію будівель і допомогу сім’ям при оплаті витрат на опалення та охолодження.

    За словами американського лідера, вперше в історії США штати зможуть використовувати федеральні кошти, зокрема для закупівлі кондиціонерів, встановлення охолоджувальних систем у школах, щоб пережити кризову спеку.

    Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація, що є структурним підрозділом ООН, заявила, що світ стикнеться з 50% ймовірністю потепління на 1,5 градуса Цельсія до 2026 року.

    Раніше стало відомо, скільки збитків отримав клімат Європи за 40 років.

    Також вчені пояснили, чому екстремальні погодні явища будуть все частішими.

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    Теги: США Джозеф Байден стихійні лиха
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    Байден анонсував виділення $2,3 млрд на протистояння стихійним лихам