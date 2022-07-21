Байден анонсував виділення $2,3 млрд на протистояння стихійним лихам

Американський лідер вважає, що зміна клімату це глобальна проблема людства

Президент США Джо Байден оголосив про виділення $2,3 млрд на створення інфраструктури, яка здатна протистояти стихійним лихам. Про це повідомляє BBC.

«Я оголошую про найбільші інвестиції – $2,3 млрд на створення інфраструктури, яка покликана протистояти будь-яким природним катастрофам – екстремальній спеці, повеням, ураганам, торнадо», - повідомив американський президент.

За його словами, зміна клімату – це буквально загроза існуванню світу.

«На нас розраховують наші діти та онуки. Якщо ми не будемо підтримувати (кліматичні зміни – ред.) зниженням температури на 1,5C, ми втратимо все. Ми не зможемо змінити ситуацію», – зауважив Байден.

Зазначається, що у своїй заяві Байден офіційно не оголосив кліматичний надзвичайний стан, що дало б йому додаткові повноваження.

Він сказав, що фінансування піде на розширення боротьби з повенями, зміцнення комунальних послуг, модернізацію будівель і допомогу сім’ям при оплаті витрат на опалення та охолодження.

За словами американського лідера, вперше в історії США штати зможуть використовувати федеральні кошти, зокрема для закупівлі кондиціонерів, встановлення охолоджувальних систем у школах, щоб пережити кризову спеку.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація, що є структурним підрозділом ООН, заявила, що світ стикнеться з 50% ймовірністю потепління на 1,5 градуса Цельсія до 2026 року.

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