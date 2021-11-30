Перша у світі держава готується до переїзду через клімат

Влада Тувалу розглядає найгірший варіант розвитку подій через глобальне потепління

Міністр закордонних справ крихітної острівної держави Тувалу (в Океанії) Саймон Кофе, який записав звернення для кліматичного саміту ООН (Cop26), стоячи по коліна у воді, розповів, що у разі затоплення держави мешканці будуть змушені переїхати. Подробицями він поділився у розмові з «Лентою.ру».

Влада Тувалу розглядає найгірший варіант розвитку подій через глобальне потепління – територія острова буде затоплена світовим океаном і виявиться непридатною для життя. За словами Кофе, якщо це станеться, Тувалу стане першою у світі державою, яка переїде через кліматичні катаклізми. Близько п'яти тисяч мешканців Тувалу вже переїхали до Нової Зеландії. «На даний момент це приблизно 50% від усього населення нашої держави», – заявив Кава.

У країні вже розпочали підготовку до подібної ситуації, влада прагне врегулювати питання з позиції міжнародного права. «Ми намагаємося домогтися, щоб країни визнавали Тувалу, навіть якщо ми втратимо нашу територію. Також ми обговорюємо технології, за допомогою яких зможемо створити цифрову націю, щоб ми могли продовжувати діяти разом, навіть перебуваючи в іншому місці», – зазначив міністр. Як один із заходів у Тувалу планують оцифрувати всі процеси, щоб жителі могли отримувати послуги онлайн.

Міністр Тувалу прославився після свого виступу для конференції та появи у мережі фотографії, на якій він, одягнений у діловий костюм, стоїть по коліно у воді. Кадри були зроблені на острові Фонгафалі, де розташована столиця держави. Таким чином влада Тувалу хотіла привернути увагу до проблеми зміни рівня світового океану через клімат.

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