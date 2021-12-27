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    В Україні змінюється клімат: експертка назвала найстрашніший варіант

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    Зле, якщо будемо продовжувати використовувати викопні джерела енергії - В Україні змінюється клімат: експертка назвала найстрашніший варіант
    Зле, якщо будемо продовжувати використовувати викопні джерела енергії
    фото з відкритих джерел

    Метеорологиня повідомила, чим тепла зима загрожує українцям

    Глобальне потепління спричиняє значні зміни клімату в усіх частинах світу, включаючи Україну. Учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська розповіла, який варіант подальших змін клімату для України є найстрашнішим. Про це пише «Апостроф».

    Наразі вітчизняні кліматологи виділяють кілька можливих сценаріїв подальшого розвитку подій. Кожен із них передбачає підвищення середньорічної температури. Внаслідок цього це може призвести до того, що в Україні зникне звична для наших широт зима.

    «Якщо ми не дослухаємося до науковців і будемо продовжувати використовувати викопні джерела енергії – то у нас буде найжорсткіший сценарій. За цим сценарієм в Україні в певні сезони температура може підвищитися й на 4-6 градусів. Це дійсно катастрофа, і це ми говоримо про середні оцінки. У цьому дослідженні у нас не було можливості оцінити екстремальні погодні явища, бо це потребує інших методик і багато інших ресурсів», – каже кліматологиня.

    За її словами, це дуже важливо, бо зміна клімату якраз і проявляється в екстремальних погодних явищах, і українці це відчувають на собі. Навіть за середніми оцінками йдеться про те, що в Україні не буде зими взагалі.

    «Це не виключає періодів морозів, але в середньому, скажімо так, температура буде вище нуля й не буде снігового покриву. Далі йде каскад наслідків: не буде снігового покриву – буде менше вологовмісту в ґрунті, і менше буде живлення річок. Водні ресурси будуть страждати й будуть зміни в екосистемах – не будуть вимерзати шкідники. Тобто далі йде цілий каскад впливів і ризиків», – резюмувала Краковська.

    Нагадаємо, 2022 рік стане одним із найспекотніших в історії.

    Як відомо, Україна посіла 20 місце у рейтингу зусиль держав із протидії змінам клімату.

    Раніше стало відомо, коли Україна планує повністю відмовитися від використання вугілля.

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    Теги: катастрофа клімат українці
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    В Україні змінюється клімат: експертка назвала найстрашніший варіант