Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Каліфорнії
Глава Білого дому схвалив оголошення про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії у зв'язку з пожежею
У Каліфорнії вирують лісові пожежі, декілька тисяч рятувальників намагаються загасити вогонь, у штаті оголосили надзвичайну ситуацію. Про це написав у Twitter президента США Джо Байден.
За словами глави Білого дому, наразі в результаті пожежі було спалено більше 80 тисяч гектарів землі.
Байден також повідомив, що він схвалив оголошення про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії у зв'язку з пожежею.
У зв'язку з цим він дав вказівку допомогти місцевій владі у проведенні рятувальних і відновлювальних робіт.
Як відомо, лісові пожежі почалися в середині серпня в гірському районі на сході штату.
До слова, 2 серпня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.