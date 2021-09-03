Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Каліфорнії

З середини серпня у Каліфорнії вирують масштабні лісові пожежі

Глава Білого дому схвалив оголошення про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії у зв'язку з пожежею

У Каліфорнії вирують лісові пожежі, декілька тисяч рятувальників намагаються загасити вогонь, у штаті оголосили надзвичайну ситуацію. Про це написав у Twitter президента США Джо Байден.

За словами глави Білого дому, наразі в результаті пожежі було спалено більше 80 тисяч гектарів землі.

Байден також повідомив, що він схвалив оголошення про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії у зв'язку з пожежею.

У зв'язку з цим він дав вказівку допомогти місцевій владі у проведенні рятувальних і відновлювальних робіт.

Як відомо, лісові пожежі почалися в середині серпня в гірському районі на сході штату.

До слова, 2 серпня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.