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    Пожежа у столиці: горіла будівля коледжу зв'язку, є постраждалі (фото)

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    Пожежа сталася в навчальному класі - Пожежа у столиці: горіла будівля коледжу зв'язку, є постраждалі (фото)
    Пожежа сталася в навчальному класі
    Фото: ДСНС

    Причини та обставини пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці

    Вчора, 1 вересня, у Києві сталася пожежа в Київському професійному коледжі зв'язку. В результаті події є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в місті Києві.

    «О 19:16 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що з вікна будівлі, за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 54/56 йде дим. До місця події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    По прибуттю до місця виклику, під час проведення розвідки, рятувальниками було встановлено, що з вікна 2 поверху 6-ти поверхової будівлі йде густий чорний дим. Вогнеборці приступили до оперативного розгортання, а також до пошуків джерел водопостачання», – зазначається у повідомленні.

    Виявилося, що пожежа сталася в навчальному класі. Під час гасіння пожежі на вище розташованому поверсі надзвичайниками було виявлено чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння. Його було винесено на свіже повітря та передано бригаді швидкої медичної допомоги.

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    Пожежа у столиці: горіла будівля коледжу зв'язку, є постраждалі (фото)
    Пожежа у столиці: горіла будівля коледжу зв'язку, є постраждалі (фото)

    Пожежу на площі 50 м.кв. було локалізовано о 19:44 та ліквідовано о 20:38. На місці пожежі працювало 9 одиниць техніки, а також 30 чоловік особового складу. Причини та обставини пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці.

    У Департаменті освіти уточнили – серед учасників освітнього процесу ніхто не постраждав. Пожежа пошкодила два навчальні кабінети та частину коридору. А навчання через пожежу не зупиняли. Це стало можливим завдяки автоматизованій пожежній сигналізації.

    «У закладі достатньо інших аудиторій, тому освітній процес ми не призупиняли. Наразі триває слідство для з’ясування причин загоряння та розміру матеріальних збитків, завданих пожежею» – повідомив начальник управління закладів вищої та професійної освіти Департамент Олег Бондаренко.

    Нагадаємо, у вівторок, 31 серпня, в Києві сталася масштабна пожежа в будівлі «Електронмаша» на Великій Кільцевій дорозі. Зі споруди піднімався чорний дим.

    До слова, у Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі.

    Також, у Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах.

    Теги: пожежа Київ ДСНС отруєння водопостачання чоловік повітря
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    Пожежа у столиці: горіла будівля коледжу зв'язку, є постраждалі (фото)