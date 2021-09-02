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    Мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії

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    На честь приїзду Володимира Зеленського будівлю мерії міста Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора - Мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії
    На честь приїзду Володимира Зеленського будівлю мерії міста Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора
    Фото: Офіс президента

    Володимир Зеленський здійснив перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави

    Президент Володимир Зеленський 2 вересня прибув до Каліфорнії у рамках робочого візиту до США. Про це повідомляє Офіс президента у Telegram.

    «На честь приїзду глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

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    Мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії
    Мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії
    Мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав у Facebook, що головна мета перебування президента у Сан-Франциско – це бізнес, інвестиції в українську економіку, насамперед в ІТ-сектор і аерокосмічну галузь.

    До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

    Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

    Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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    Теги: США міністр інвестиції бізнес політика Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба Офіс президента
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    Мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії