Мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії

Володимир Зеленський здійснив перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави

Президент Володимир Зеленський 2 вересня прибув до Каліфорнії у рамках робочого візиту до США. Про це повідомляє Офіс президента у Telegram.

«На честь приїзду глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав у Facebook, що головна мета перебування президента у Сан-Франциско – це бізнес, інвестиції в українську економіку, насамперед в ІТ-сектор і аерокосмічну галузь.

До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.