Байден отримав другу дозу вакцини від Covid-19: відео

Байдена щеплювали вакциною від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 11 січня, отримав друге щеплення від коронавірусу. Таким чином Байден завершив свою вакцинацію від Covid-19.

Процедура вакцинації Байдена транслювалася телеканалом ABC.

Байдена щеплювали вакциною від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech. Процес щеплення знову проходив публічно, щоб показати населенню безпечність вакцинації від коронавірусу.

BREAKING: President-elect Joe Biden receives second dose of COVID-19 vaccine. https://t.co/eUiP5jRuGU pic.twitter.com/zifS91ic4B — ABC News (@ABC) January 11, 2021

Вакцинація Байдена від коронавірусу відбулася за тиждень до церемонії його інавгурації.

Нагадаємо, першу дозу Covid-вакцини Pfizer/BioNTech Байден отримав 21 грудня. Вакцинація відбувалася в одній з лікарень у штаті Делавер.