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    У світі

    Байден отримав другу дозу вакцини від Covid-19: відео

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    Першу дозу&nbsp;Covid-вакцини Pfizer/BioNTech Байден отримав 21 грудня - Байден отримав другу дозу вакцини від Covid-19: відео
    Першу дозу Covid-вакцини Pfizer/BioNTech Байден отримав 21 грудня
    Фото: AFP

    Байдена щеплювали вакциною від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech

    Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 11 січня, отримав друге щеплення від коронавірусу. Таким чином Байден завершив свою вакцинацію від Covid-19.

    Процедура вакцинації Байдена транслювалася телеканалом ABC.

    Байдена щеплювали вакциною від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech. Процес щеплення знову проходив публічно, щоб показати населенню безпечність вакцинації від коронавірусу.

    Вакцинація Байдена від коронавірусу відбулася за тиждень до церемонії його інавгурації.

    Нагадаємо, першу дозу Covid-вакцини Pfizer/BioNTech Байден отримав 21 грудня. Вакцинація відбувалася в одній з лікарень у штаті Делавер.

    Теги: Джозеф Байден президент щеплення вакцинація
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