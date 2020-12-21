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    Байден у прямому ефірі зробив щеплення від Covid-19 (відео)

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    Медсестра запропонувала зробити укол на рахунок три, але Байден сказав: &laquo;Ні, просто давайте, коли будете готові&raquo; - Байден у прямому ефірі зробив щеплення від Covid-19 (відео)
    Медсестра запропонувала зробити укол на рахунок три, але Байден сказав: «Ні, просто давайте, коли будете готові»
    Фото: AFP

    Поруч з Джо Байденом знаходилася його дружина, якій зробили щеплення раніше

    Обраний президент США Джо Байден зробив прищепився від коронавірусу в прямому ефірі в лікарні Ньюарка, штат Делавер.

    Про це повідомляють американські ЗМІ.

    Майбутня перша леді США Джилл Байден прищепилася раніше в понеділок, але була присутня поруч з чоловіком.

    Медсестра запропонувала зробити укол на рахунок три, але Байден сказав: «Ні, просто давайте, коли будете готові».

    Також обраний президент США підкреслив, що він і вся країна в величезному боргу перед медиками і вченими.

    Раніше Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу. Також прем'єр Ізраїлю Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі.

    Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  

    Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

    Теги: здоров'я США Джозеф Байден медицина президент щеплення вакцинація коронавірус
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