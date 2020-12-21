Байден у прямому ефірі зробив щеплення від Covid-19 (відео)

Медсестра запропонувала зробити укол на рахунок три, але Байден сказав: «Ні, просто давайте, коли будете готові»

Поруч з Джо Байденом знаходилася його дружина, якій зробили щеплення раніше

Обраний президент США Джо Байден зробив прищепився від коронавірусу в прямому ефірі в лікарні Ньюарка, штат Делавер.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

Майбутня перша леді США Джилл Байден прищепилася раніше в понеділок, але була присутня поруч з чоловіком.

Медсестра запропонувала зробити укол на рахунок три, але Байден сказав: «Ні, просто давайте, коли будете готові».

Також обраний президент США підкреслив, що він і вся країна в величезному боргу перед медиками і вченими.

Раніше Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу. Також прем'єр Ізраїлю Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі.

Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.