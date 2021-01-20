CNN: Трамп дивився церемонію інавгурації Байдена

Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень

45-й президент США Дональд Трамп дивився інавгурацію свого наступника Джо Байдена на шляху до Флориди.

Про це повідомляє CNN з посиланням на людину, яка була на борту літака.

Сьогодні 45-й президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його вся в чорному супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

Церемонія від'їзду Трампа супроводжувалася традиційним військовим салютом з 21 гармати.

Як відомо, 20 січня о 12:00 (19:00 за київським часом) Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Президент Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.