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    CNN: Трамп дивився церемонію інавгурації Байдена

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    CNN: Трамп дивився церемонію інавгурації Байдена

    Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень

    45-й президент США Дональд Трамп дивився інавгурацію свого наступника Джо Байдена на шляху до Флориди.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на людину, яка була на борту літака.

    Сьогодні 45-й президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його вся в чорному супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони. 

    Церемонія від'їзду Трампа супроводжувалася традиційним військовим салютом з 21 гармати.

    Як відомо, 20 січня о 12:00 (19:00 за київським часом) Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

    Президент Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

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      Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп політика президент інавгурація Камала Гарріс
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