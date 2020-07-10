Колишнього адвоката Трампа повернули під варту через порушення умов домашнього арешту



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Майкла Коена повернули під варту через порушення умов домашнього арешту Фото: Reuters

Адвоката 21 травня відпустили з в’язниці до домашнього ув’язнення в межах заходів зі стримування поширення Covid-19

Колишній особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен був повернутий під варту 9 липня за порушення умов звільнення з в’язниці.

У грудні 2018 року Коен був засуджений до трьох років за ґратами після того, як визнав, що заплатив гроші двом жінкам, які твердять, що спали з Трампом. Також Коена засудили за податкові шахрайства та за неправдиві свідчення в Конгресі.

53-річного адвоката 21 травня відпустили з в’язниці до домашнього ув’язнення в межах заходів зі стримування поширення Covid-19 у місцях несвободи.

Минулого тижня таблоїд New York Post сфотографував, як Коен їсть на літньому майданчику в ресторані на Мангеттені.

У лютому 2019 року Коен, виступаючи перед Конгресом, назвав Трампа «шахраєм» і «расистом». Коен твердить, що президент під час передвиборної кампанії 2016 року продовжував переговори з Москвою про будівництво хмарочоса, хоча за законом не мав на це права. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні.

Нагадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставкупісля завершення «російського» розслідування.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.