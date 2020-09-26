Вчені назвали фактор, що значно знижує смертність від коронавірусу



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Вчені назвали фактор, що значно знижує смертність від коронавірусу

Достатність вітаміну D може допомогти запобігти такому ускладненню, як цитокіновий шторм

Американські вчені назвали фактор, що значно знижує смертність від коронавірусу.

Дослідники з Медичної школи Бостонського університету опублікували свою роботу в журналі Plos One.

Були проаналізовані лікарняні дані 235 пацієнтів, інфікованих Covid-19.

Згідно з даними фахівців, серед заражених коронавірусом пацієнтів з нормальним рівнем вітаміну D в крові значно менше важких випадків і смертей. Так, серед людей старше 40 років смертність тих, у кого було досить речовини в організмі, на 51,5 відсотка нижче, ніж у інших.

Вчені також відзначають, що достатність вітаміну D може допомогти запобігти такому ускладненню, як цитокіновий шторм.

Раніше вчені Університету Рокфеллера (США) розкрили, що небезпечні для життя і смертельні випадки захворювання Covid-19 пов'язані з порушеннями в роботі імунної системи. Згідно з висновками дослідників, принаймні у 3,5 відсотка досліджуваних пацієнтів з важкою формою Covid-19 є мутації в генах, що беруть участь в противірусному захисту.

Нагадаємо, ВООЗ очікує збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі в жовтні-листопаді.

До слова, у світі станом на 25 вересня зареєстрували 32 457 940 випадків коронавірусу. Загалом від початку пандемії 988 523 людини померли від коронавірусу і 23 956 712 людей одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 191671

Хворіють 102711

Одужали 85133

Померли 3827

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Також в Україні за добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52). Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.